طقس معتدل على مدن الشرقية.. والعظمي 29 مئوية

تشهد، اليوم الأحد، مراكز ومدن وقرى محافظة الشرقية طقس معتدل ومشمس على أغلب الأنحاء، حيث سجلت الشرقية 29 درجة مئوية، منذ الصباح الباكر، وذلك على أغلب المراكز والمدن والأحياء بالمحافظة.

ويسود طقس معتدل على أغلب انحاء محافظة الشرقية، بداية من صباح اليوم الأحد، وبعدها تتصاعد درجات الحرارة تدريجيًا حتى الرابعة عصرًا، ثم تنخفض درجات الحرارة مجددًا لتصل لـ 21 درجة فى الساعات الأخيرة .

وكان قد توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للبرودة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد و جنوب سيناء وجنوب الصعيد.