صحة قنا تشارك في إحتفالية اليوم العالمي للتمريض

شاركت مديرية الشؤون الصحية بقنا، في الإحتفالية التي نظمتها نقابة التمريض بقنا بمناسبة اليوم العالمي للتمريض، حضر الإحتفال الدكتورة كوثر محمود النقيب العام للتمريض، والدكتور أشرف الأحمر وكيل مديرية الصحة و أسماء رمضان نقيب التمريض ومديرة إدارة التمريض بالمديرية ولفيف من قيادات الصحة بالمحافظة.

وخلال الإحتفال قدمت الدكتورة كوثر محمود الشكر والتقدير لملائكة الرحمة من فريق التمريض بمحافظة قنا، علي ما قدموه من جهد في خدمة المرضي بكافة منافذ الخدمات الصحية.

مؤكدة علي الدور الإنساني الذي يقدمه كل فرد من أفراد التمريض من أجل صحة وسلامة المرضى.

فيما أثنت أسماء علي جهود فريق التمريض خلال فترة الكورونا ودورهم في التصدي للجائحة كونهم خط الدفاع الأول للمريض وأول من يلقي المريض ويقدم له الرعاية الصحية بدون تكاسل أو تقصير.

وخلال الإحتفال المتميز جدد فريق التمريض قَسم ويمين مهنة التمريض بالحفاظ علي سلامة المريض وحفظ ورعايته.

كما قدمت أسماء درع التميز لعدد من فريق التمريض المتميزين بالمستشفيات والإدارات الصحية مؤكدة عزمها المُضي قدماً نحو المجتمع بالدفع بالخدمة الطبية المناسبة لأبناء المحافظة.

هذا وتقدم الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، بخالص معاني الحب والتقدير والإجلال لملائكة الرحمة من فريق التمريض علي ما قدموه ويقدموه من عمل وسعيهم الدؤوب ليل نهار في سبيل خدمة المريض ومساعدته علي التعافي.