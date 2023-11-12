فريق "كتف قانوني" في استراحة المونتاج

انتهي فريق فيلم "كتف قانوني "، من التصوير بشكل كامل ، وحاليًا العمل في مرحلة المونتاج، ومن المقرر أن ينافس الفيلم في موسم رأس العام الجديد.

تدور أحداث فيلم "كتف قانوني" في إطار كوميدي اجتماعي، إذ تجسد النجمة هالة صدقي شخصية "ماجدة " سيدة بسيطة تتعرض لمواقف ومشكلات عديدة طوال الأحداث، وتمتلك نادي رياضي وتهتم بممارسة الرياضة وكرة القدم.

الفيلم من بطولة هالة صدقي رانيا يوسف ، باسم سمرة ، عمرو عبد الجليل، انتصار، عارفة عبد الرسول، بدرية طلبة، دينا، محمد أسامة الشهير بـ "أوس أوس" العمل من تأليف هشام هلال وإخراج سامح عبد العزيز.

هالة صدقي ورانيا يوسف في كواليس “كتف قانوني”

ويذكر أن حصدت الفنانة هالة صدقي على جائزة أفضل ممثلة عربية في الدراما المصرية عن مسلسل جعفر العمدة في الموريكس دور، ويقام توزيع الجوائز في لبنان.

هالة صدقي

حيث نشرت الصفحة الرسمية للموريكس دور عبر موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، صورة لهالة صدقي خلال تسلم الجائزة مصحوبة بتعليق: «هالة صدقي أفضل ممثلة عربية في الدراما المصرية عن جعفر العمدة».

نشرت هالة صدقي، فيديو عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة من إحدى حفلات محمد رمضان، الذي خاطبها أمام الحضور بقوله: "أمي حياتي يا صفصف"، لترد عليه مازحة بصوت عالٍ “قلب أمك”.

وعلقّت هالة صدقي على الفيديو الذي نشرته عبر إنستجرام، لترد على كلمات محمد رمضان بقولها: حبيبي أنا فرحانة بيك وبنجاحك وبتعبك يا حبيب قلب هالة وصفصف، وحشتني، الجمهور نادى عليه قالوله أمك هنا.

وكان تصدر مسلسل جعفر العمدة، تريندات محرك البحث العالمي “جوجل”، وذلك بعد الإعلان عن تقديم الجزء الثاني من العمل بالموسم الرمضاني 2024 المقبل.

تفاصيل مسلسل جعفر العمدة

تدور أحداث المسلسل حول جعفر العمدة، الذي يمتلك عدة شركات للمقاولات، ويدخل في صراعات عدة مع منافسيه، وبالرغم من زواجه بثلاث نساء؛ إلا أنه يقرر الزواج من عايدة التي تنشأ بينها وبين جعفر العديد من المفارقات تضعهما على المحك.

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.