نتنياهو: السلطة الفلسطينية لن تحكم قطاع غزة مجددًا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن السلطة الفلسطينية لن تحكم قطاع غزة مجددا، وفق روسيا اليوم.

وأكد نتنياهو في بيان مشترك مع وزيري الدفاع يوآف غالانت وبيني غانتس إنه في "اليوم التالي للحرب، سيكون لإسرائيل سيطرة أمنية شاملة على قطاع غزة".

وقال أن هذه السيطرة الأمنية على قطاع غزة تشمل "القدرة على الدخول وقتما نشاء من أجل القضاء على الإرهابيين الذين يمكنهم الظهور مرة أخرى.. لن تكون هناك حماس... لن تكون هناك سلطة مدنية (السلطة الفلسطينية) تربي أطفالها على كراهية إسرائيل، وقتل الإسرائيليين، وتدمير دولة إسرائيل".

وتابع "لا يمكن أن تكون هناك سلطة تدفع لعائلات القتلة وفقا لعدد الأشخاص الذين قتلوهم. لا يمكن أن تكون هناك سلطة يرأسها شخص (محمود عباس) لم يدن المذبحة بعد أكثر من 30 يوما.

وقال أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس "لا يمكن أن يكون هناك. يجب أن يكون شيء آخر هناك. قد يكون هناك ضغوط بهذا الشأن، لكنني لن أستسلم".