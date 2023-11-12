رضا شحاته يُحمل كولر تعثر الأهلي أمام الجونة

حمّل رضا شحاتة نجم الأهلي السابق، المدرب السويسري مارسيل كولر تعثر القلعة الحمراء أمام الجونة.

وتعادل الأهلي مع الجونة بهدف لمثله على ملعب الأخير في إطار منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري.

وقال رضا في تصريحات تليفزيونية "الإدارة الفنية لكولر خاطئة في المباراة، وكان لابد من إجراء ٤ تغييرات بين شوطي المباراة".

وتابع :"التشكيل خاطىء والتغييرات متأخرة من جانب كولر".

وواصل :"الأهلي لم يكن متماسك في بداية اللقاء وهو ما منح الفرصة للجونة للسيطرة".

وأضاف :"الهدف الأول الذي تم إلغائه للجونة يعكس التنظيم الخاطىء تمامل للاعبي الأهلي".

وأكمل :"كولر مش مركز مع الأهلي والقرارات متأخرة".

رفع الأهلي رصيده إلى 13 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، فيما رفع الجونة رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثامن.

تعادل الأهلي مع الجونة بهدف لكلاهما في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، على ملعب خالد بشارة ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.