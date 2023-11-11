د. أيمن محسب: بيان القمة العربية الإسلامية تأكيد لأمتلاكنا أوراق ضغط حقيقية

أكد النائب الوفدي الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، ورئيس مجلس إدارة جريدة الوفد، أن إسرائيل تعي جيدًا أنها تحتل الأراضي الفلسطينية وتريد تحقيق مخطط لها قديم، كما أنه سعيد من التوصيف الذي صدر في البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية وهو "الكيان المحتل"، حيث إن إسرائيل تريد أن تأخذ أرض ليس حقها وتكبر على حساب دولة أخرى .

حوار د. أيمن محسب مع “النيل”

وتابع "محسب"، خلال حواره عبر شاشة "النيل"،: "أزمتنا الحقيقة الآن في التعامل مع الملف الإسرائيلي"، مشددًا على أنه ما جاء في بنود القمة العربية وتوجيه دعوة لمجلس الأمن ومطالبته بوقفته الطبيعية بشأن الأحداث تأكيد على أن لدينا أوراق ضغط عربية حقيقة على إسرائيل".

وأشار إلى أن بيان يحمل نواة تصعيد محتمل إذا استمرت إسرائيل في هذه المنهجية، إذ أن جاء في البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية المشتركة اليوم مطالب بوقف إطلاق النار بشكل فوري ودخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأضاف أن هذه الطلبات الواضحة تأكد على أن لغة الحوار للعرب مختلفة، موضحًا أنه إذا استمرت إسرائيل في جرائم الحرب والتطهير العرقي سيكون هناك رد فعل عربي مختلف تمامًا.

أيمن محسب: كلمة الرئيس السيسي تضمنت المكاشفة والشفافية.. وحملت رد الفعل العربي

أكد النائب الوفدي الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، ورئيس مجلس إدارة جريدة الوفد، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية المنعقدة في الرياض هي كلمة تحمل المكاشفة والشفافية في أراءها، منوهًا بأن الرئيس السيسي اليوم كان واضح جدًا في كلمته.

تعليق د. أيمن محسب على كلمة الرئيس السيسي اليوم في القمة العربية الإسلامية المشتركة

وأوضح "محسب"، خلال حواره عبر شاشة "النيل"، أن القمة العربية الإسلامية أتت مرجو كبير وصنعت أمل للفلسطينيين، مشددًا على أن الاحتلال الإسرائيلي يتوسع في جرائمه، إذ أن هذه الجرائم التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة لا توصف إلأا بأنها جرائم حرب.

وأشار الدكتور أيمن محسب، إلى أن حديث كلمة الرئيس السيسي أكد على أن دائرة الحرب في غزة ستتسع هي إشارة واضحة بأن رد الوطن العربي لن يقف عند هذا الحد.