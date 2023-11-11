عاجل
موعد مباراتي منتخب مصر مع جيبوتي وسيراليون في تصفيات كأس العالم 2026
الأحد 12 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

د. أيمن محسب: القمة العربية الإسلامية مختلفة ومكملة لـ"القاهرة للسلام"

د. أيمن محسب
د. أيمن محسب

أكد النائب الوفدي الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، ورئيس مجلس إدارة جريدة الوفد، أن القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية المنعقدة اليوم في الرياض هي قمة مختلفة تمامًا ومكملة لقمة القاهرة للسلام الذي انعقدت في 21 أكتوبر المنقضي.

تعليق الدكتور أيمن محسب على القمة العربية الإسلامية المشتركة: 

txt

أيمن محسب يثمن مطالبة الرئيس السيسي بإجراء تحقيق دولي في الجرائم الإسرائيلية ضد سكان غزة

txt

النائب أيمن محسب يطالب بالتوسع في الزراعات التعاقدية لتشمل جميع المحاصيل

 أشار "محسب"، خلال حواره عبر شاشة "النيل"، إلى أن مردود القمة العربية الإسلامية في الشارع المصري والعربي به شيء مختلف عن القمم الماضية، موضحًا أن هذه القمة شهدت تجانس الزعماء العرب في عدد من النقاط وهو ما بدى ظاهرًا في البيان الختامي، من خلال الاتفاق على عدم تصفية القضية الفلسطينية ورفض فكرة التهجير للفلسطينيين وكان به إجماع، بالإضافة لوقف إطلاق النار في غزة.

 

 أوضح أن ما صدر من القمة العربية الإسلامية المشتركة اليوم هي محددات تحدثت عنها مصر من قبل منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

مواد متعلقة

أيمن محسب يثمن مطالبة الرئيس السيسي بإجراء تحقيق دولي في الجرائم الإسرائيلية ضد سكان غزة

اليوم.. د. أيمن محسب ضيفًا ببرنامج "من القاهرة" على النيل للأخبار

النائب أيمن محسب يطالب بالتوسع في الزراعات التعاقدية لتشمل جميع المحاصيل

أيمن محسب: الاعتداء الوحشى على جباليا يفضح مخططات إسرائيل التوسعية
الجريدة الورقية