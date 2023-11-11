د. أيمن محسب: القمة العربية الإسلامية مختلفة ومكملة لـ"القاهرة للسلام"

أكد النائب الوفدي الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، ورئيس مجلس إدارة جريدة الوفد، أن القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية المنعقدة اليوم في الرياض هي قمة مختلفة تمامًا ومكملة لقمة القاهرة للسلام الذي انعقدت في 21 أكتوبر المنقضي.

تعليق الدكتور أيمن محسب على القمة العربية الإسلامية المشتركة:

أشار "محسب"، خلال حواره عبر شاشة "النيل"، إلى أن مردود القمة العربية الإسلامية في الشارع المصري والعربي به شيء مختلف عن القمم الماضية، موضحًا أن هذه القمة شهدت تجانس الزعماء العرب في عدد من النقاط وهو ما بدى ظاهرًا في البيان الختامي، من خلال الاتفاق على عدم تصفية القضية الفلسطينية ورفض فكرة التهجير للفلسطينيين وكان به إجماع، بالإضافة لوقف إطلاق النار في غزة.

أوضح أن ما صدر من القمة العربية الإسلامية المشتركة اليوم هي محددات تحدثت عنها مصر من قبل منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.