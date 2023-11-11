باسم سمرة رجل الشر.. والسبب في "العتاولة"

يتسعد النجم باسم سمرة لتصوير مسلسله الجديد الذي يحمل اسم "العتاولة" بطولة النجم أحمد السقا، ومن المقرر عرض العمل في الماراثون الرمضاني المقبل عام 2024.

ويظهر النجم باسم سمرة رجل الشر والعدو الأكبرللنجم أحمد السقا، المسلسل في أطار اجتماعي أكشن، يتكو من30 حلقة.

باسم سمرة

مسلسل العتاولة، بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، مي كساب، حنان سليمان، هدى الإتربي وتواصل الشركة المنتجة في الفترة الحالية ترشيح والتعاقد مع باقي أبطال العمل من أجل الإعلان عن بداية التصوير المقرر له في الشهر الحالي، والعمل من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى.

ويذكر أن شارك النجم باسم سمرة في بطولة مسلسل بابا المجال، مع مصطفى شعبان، وكان من إخراج أحمد خالد موسى، وشارك فيه كل من سوسن بدر، رياض الخولي، أحمد ماهر، محمد نجاتي، جومانا مراد، سهر الصايغ، وكان ينتمي إلى نوعية الأعمال الاجتماعية الشعبية.

باسم سمرة

وشارك السقا في موسم رمضان 2023 من خلال مسلسل حرب، تأليف هاني سرحان وإخراج أحمد نادر جلال، وضم كل من محمد فراج، أحمد سعيد عبدالغني، سارة الشامي، إنجي المقدم، إيناس كامل، مصطفى منصور، وتناول العمل العديد من بطولات الأجهزة الأمنية في التصدي لبعض الجماعات الإرهابية.

باسم سمرة

وعلى مستوى السينما فقد انتهى باسم مؤخرًا من تصوير فيلم اللعب مع العيال، بطولة محمد إمام تأليف وإخراج شريف عرفه، ويشارك فيه كل من أسماء جلال، ويزو، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، ومن المفترض أن يعلن خلال الأيام القادمة عن موعد عرض العمل، كما أنه يواصل في الفترة الحالية تصوير فيلم جديد بعنوان وقت إضافي، يقوم ببطولته بجانب كل من نسرين أمين، بيومي فؤاد، وعمرو عبدالجليل.