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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

باسم سمرة رجل الشر.. والسبب في "العتاولة"

باسم سمرة
باسم سمرة

يتسعد النجم باسم سمرة لتصوير مسلسله الجديد الذي يحمل اسم "العتاولة" بطولة النجم أحمد السقا، ومن المقرر عرض العمل في الماراثون الرمضاني المقبل عام 2024.

ويظهر النجم باسم سمرة رجل الشر والعدو الأكبرللنجم أحمد السقا، المسلسل في أطار اجتماعي أكشن، يتكو من30 حلقة.  

✓ Bassem Samra - باسم سمرة
باسم سمرة

مسلسل العتاولة، بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، مي كساب، حنان سليمان، هدى الإتربي وتواصل الشركة المنتجة في الفترة الحالية ترشيح والتعاقد مع باقي أبطال العمل من أجل الإعلان عن بداية التصوير المقرر له في الشهر الحالي، والعمل من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى.

 

ويذكر أن شارك النجم  باسم سمرة في بطولة مسلسل بابا المجال، مع مصطفى شعبان، وكان من إخراج أحمد خالد موسى، وشارك فيه كل من سوسن بدر، رياض الخولي، أحمد ماهر، محمد نجاتي، جومانا مراد، سهر الصايغ، وكان ينتمي إلى نوعية الأعمال الاجتماعية الشعبية.

 

حقيقة وفاة الفنان باسم سمرة
باسم سمرة

وشارك السقا في موسم رمضان 2023 من خلال مسلسل حرب، تأليف هاني سرحان وإخراج أحمد نادر جلال، وضم كل من محمد فراج، أحمد سعيد عبدالغني، سارة الشامي، إنجي المقدم، إيناس كامل، مصطفى منصور، وتناول العمل العديد من بطولات الأجهزة الأمنية في التصدي لبعض الجماعات الإرهابية.

 

 

باسم سمرة - Bassem Samra - YouTube
باسم سمرة

 

وعلى مستوى السينما فقد انتهى باسم مؤخرًا من تصوير فيلم اللعب مع العيال، بطولة محمد إمام تأليف وإخراج شريف عرفه، ويشارك فيه كل من أسماء جلال، ويزو، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، ومن المفترض أن يعلن خلال الأيام القادمة عن موعد عرض العمل، كما أنه يواصل في الفترة الحالية تصوير فيلم جديد بعنوان وقت إضافي، يقوم ببطولته بجانب كل من نسرين أمين، بيومي فؤاد، وعمرو عبدالجليل.

باسم سمرة و صلاح عبدالله و ركين سعد في مسلسل "السفاح" | ET بالعربي
باسم سمرة

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