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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

التحقيق في واقعة العثورعلى جثمان مسن بالجيزة

بوابة الوفد الإلكترونية

تواصل النيابة الكلية بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة العثور على جثمان شخص داخل شقة بمنطقة وسط الجيزة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوجود حالة إغماء لشخص داخل شقته.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ وعثر على جثة مسن يحمل الجنسية الكندية داخل شقة بالعقار رقم 60 دون إصابات ظاهرية، وتبين من التحريات الأولية إلى عدم وجود شبهة جنائية وأن الوفاة طبيعية وإيداعه ثلاجة أقرب مستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

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