تجديد حبس سائق وعاطل 15 يومًا بتهمة سرقة نصف مليون جنيه بكرداسة 

أمر قاض المعارضات بمحكمة شمال الجيزة تجديد حبس سائق وعاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة مبلغ مالي قدره نصف مليون جنيه من داخل سيارة بأسلوب كسر الزجاج بمنطقة كرداسة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.



البداية عندما تلقى مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من مهندس يفيد بقيامه بسحب مبلغ مالي قدره نصف مليون جنيه من أحد البنوك وتركه داخل سيارته أمام الشركة محل عمله بدائرة المركز، واكتشافه عقب انتهاء عمله بكسر زجاج سيارته وسرقة المبلغ المالي سالف الذكر.



بتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة توصلت جهوده إلي أن وراء ارتكاب الواقعة سائق وعاطل "لهما معلومات جنائية مسجلة".



عقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين وبحوزتهما مبلغ 480 ألف باقي متحصلات السرقة.



تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيقات