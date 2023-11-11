تجديد حبس شخصين لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة ببولاق الدكرور

أمر قاضي المعارضات بمحكمة بجنوب الجيزة تجديد حبس شخصين 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهما بحيازة كميات لمخدرى الآيس والبودر بقصد الإتجار في منطقة بولاق الدكرور وطلبت النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.



تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط عاطلان "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، وبحوزتهما كميات من مخدرى "الآيس، والبودر"، سلاح أبيض، مبالغ مالية.



وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار والتعاطى، والمبالغ المالية من حصيلة نشاطهما الإجرامى، والسلاح الأبيض لحماية نشاطهما.



يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم ترويج المواد المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية بين أوساط النشء.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.