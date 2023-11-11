وكيل صحة الشرقية يتفقد المبادرة الرئاسية والخدمة الطبية بصان الحجر

استكمل الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، متابعتة لعمل الفرق الطبية المشاركة في المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة بمدينة صان الحجر، في يومها الـ١٤٠ على التوالي، والتي انطلقت في نهاية شهر يونيو الماضي على مستوى الجمهورية، ووجه وزير الصحة بمد المبادرة ١٠٠ يوم آخري تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، لاستفادة اكبر عدد من المواطنين بالخدمات المقدمة ضمن المبادرة الرئاسية.

وتابع وكيل وزارة الصحة بالشرقية انتظام سير العمل بالمبادرة الرئاسية، بوحدة طب الأسرة بعبد العزيز الإمام، والمركز الطبي بصان الحجر القبلية التابعان للإدارة الصحية بصان الحجر، وذلك بعد تفقد الخدمات الطبية بمركز ومدينة أولاد صقر، وتم التأكد من توافر مستلزمات العمل، وسلامة الأجهزة الطبية اللازمة لتقديم الخدمات الصحية والأساسية للمواطنين، واجراء كافة الفحوصات الطبية لهم وفقاً لخطة عمل المبادرات الرئاسية الصحية ١٠٠ مليون صحة، والتي تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية، ودعم صحة الأم والجنين، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وغيرها، متابعاً مؤشرات التردد على جلسات التطعيمات الروتينية، والمواعيد الخاصة بها، والتأكد من التسجيل الالكتروني للأطفال المترددين على الجلسة، وتسجيل المترددين على المبادرة الرئاسية على السيستم الخاص بوزارة الصحة والسكان.

وكلف وكيل وزارة الصحة، مدير الإدارة الصحية بصرف مكافأة مالية لأربعة من العاملين بوحدة عبدالعزيز الإمام، نظراً لكفاءتهم في أداء العمل وعملهم المخلص في تحقيق المستهدف المطلوب بالمبادرات الرئاسية لوصول الخدمة لجميع المواطنين المستحقين، كما قرر تحويل خمسة من العاملين بالوحدة إلى الشئون القانونية لعدم تواجدهم بالنوبتجية.

وتأكد «مسعود» من انتظام سير العمل بمبادرة فحص المقبلين على الزواج واستخراج الشهادات الصحية لهم بالمركز الطبي ، متفقدا صيدلية المركز، مؤكداً على أهمية ترشيد استهلاك المضادات الحيوية، حفاظاً على صحة المرضى، كما قام بمناظرة سجلات التردد على قسم الحضانات، موجهاً مدير الإدارة الصحية بمتابعة ملف التأمين الصحي للأطفال المبتسرين بالقسم، فيما تفقد قسم الكلى الصناعي، وحرص على الاستماع إلى مرضى الكلى أثناء إجراء جلسات الغسيل الكلوي، لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة لهم، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى.

وأكد الدكتور هشام مسعود على الفرق الطبية والرائدات الريفيات باستمرار عمل الدعاية اللازمة بالمناطق المحيطة، وتقديم الخدمات الطبية من خلال الفرق المتحركة بالمنازل، مع التأكيد على حسن معاملة متلقي الخدمة، وتوفير أي احتياجات طبية لهم، مع متابعة أعمال المسح الميداني للتطعيمات الروتينية، والتأكد من تطعيم أي أطفال متخلفة عن التطعيم، مضيفاً بأن المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة يستمر تنفيذها بالمحافظة حتى أول ديسمبر ٢٠٢٣، والتي يتم من خلالها تكثيف انتشار فرق المبادرات الرئاسية الصحية المختلفة "١٠٠ مليون صحة"، وتكثيف حملات التوعية والتثقيف الصحي، وتقديم كافة الخدمات الصحية من خلال الفرق الثابتة والمتنقلة، بجانب تكثيف عمل القوافل الطبية، وأعمال مراقبة الأغذية، وصحة البيئة، وخدمات تنظيم الأسرة، وإجراء المسح الميداني لرفع نسب التغطية للتطعيمات الروتينية بالمنازل، وتطعيم الأطفال المختلفين منهم من عمر يوم وحتي ٥ سنوات، مع التأكيد على ضمان جودة الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين بجميع المنشآت الصحية بمحافظة الشرقية.

وأشار "مسعود" بأن مبادرة ١٠٠ يوم صحة تعد نتاج وبلورة لخدمات المبادرات الرئاسية ١٠٠ مليون صحة، وتسعى إلى التوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، وتكثيف العمل بها خلال مدة زمنية قصيرة تصل إلى ١٠٠ يوم، مع ضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة، مع التأكيد على استمرارية وجودة نظم الإحالة والتشخيص والعلاج، وتهدف مبادره ١٠٠ يوم صحة إلى تكثيف التوعية بالخدمات المقدمة من وزاره الصحه والسكان، وتضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية، لضمان إتاحة وجودة الخدمات للمنتفعين، سواء من المصريين أو غير المصريين المقيمين على الأراضي المصرية.

ولفت محمود عبدالفتاح مدير المكتب الإعلامي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، إلي أن وزارة الصحة والسكان، خصصت الخط الساخن رقم ١٥٣٣٥، للرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرة ١٠٠ يوم صحة، حرصاً منها على إمداد المواطنين بالمعلومات، حفاظاً علي صحتهم وسلامتهم.