السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في القمة العربية الإسلامية بالرياض

عاد الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد مشاركة سيادته في القمة العربية الإسلامية المشتركة بالرياض.

بذل أقصى الجهد لدفع جهود وقف إطلاق النار:

جاءت مشاركة الرئيس السيسي في القمة العربية الإسلامية استمرارًا لدور مصر منذ بداية الأزمة في بذل أقصى الجهد لدفع جهود وقف إطلاق النار، وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، فضلًا عن دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقًا لمقررات الشرعية الدولية.

