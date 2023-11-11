إتفاقية بين أفريكسم بنك وFDH Bank Plc بقيمة 10 ملايين دولار

وقع بنك الاستيراد والتصدير الأفريقي - Afrexim bank وبنك FDH Bank Plc - ملاوي السبت على اتفاقية تسهيلات للتبادل التجاري الأفريقي (ATEX) بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي والتي من المقرر أن تعيد تشكيل مشهد المشتريات الزراعية في المنطقة.



تعد ATEX، وهي منصة على الإنترنت طورتها اللجنة الاقتصادية لأفريقيا (ECA) وAfreximbank، بمثابة منارة للوصول الشفاف والتنافسي إلى الإمدادات الحيوية مثل الغذاء والأسمدة والمواد الكيميائية الزراعية.

ستعمل اتفاقية التسهيل هذه على تمكين بنك FDH من تجميع المشتريات بكفاءة لموسم النمو القادم 2023/2024، بما يتماشى مع استراتيجية حكومة ملاوي لتعزيز الأنشطة الزراعية.

قام جورج شيتيرا، نائب المدير العام لبنك FDH، وجوين موابا، مدير تمويل التجارة في Afrexim bank، بإضفاء الطابع الرسمي على هذا التعاون الاستراتيجي في معرض التجارة البينية الأفريقي IATF 2023 الجاري.

لا يعزز هذا الإنجاز المهم العلاقة بين Afrexim bank وبنك FDH فحسب، بل يضع FDH أيضًا كأول بنك في جنوب إفريقيا يصل إلى تسهيلات بموجب ATEX.