يوفنتوس يهزم كالياري ويقفز لصدارة الدوري الإيطالي

فازفريق يوفنتوس على نظيره كالياري بهدفين مقابل ي على ملعب "آليانز ستاديوم" ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة هدف بمنافسات الدوري الإيطالي.

واستمر التعادل السلبي بين الفريقين، وتقدم جيلسون بريمر بهدف أول في الدقيقة 60، بعد تمريرة من فيليب كوستيتش، وأضاف دانييلي روجاني الهدف الثاني في الدقيقة 70 وسجل ألبرتو دوسينا هدفًا لكالياري في الدقيقة 75.

وأجرى أليجري تبديلين ليوفنتوس بخروج فابيو ميريتي ومويس كين ومشاركة صامويل إيلينج جونيور، ودوشان فلاهوفيتش في الدقيقة 66 ثم استبدل أليجري لاعبه فيديريكو كييزا في الدقيقة 81 وشارك أركاديوش ميليك بديلاً له.

يهذه النتيجة قفز يوفنتوس إلى صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعدما رفع رصيده من النقاط إلى 29 وتوقف رصيد كالياري عند 9 نقاط في المركز 17.