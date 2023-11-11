"حقوق قنا" تحصد مراكز متقدمة في دوري الجامعة الداخلي

فازت الطالبة هالة ممدوح، بالفرقة الثالثة بكلية الحقوق بقنا، بالمركز الأول والميدالية الذهبية، في منافسات "الدوري الداخلي لكليات الجامعة"، ( فردي) طالبات تنس طاولة.

كما فاز منتخب كلية الحقوق بقنا (طلبة ـ طالبات) لكرة السلة بالمركز الثالث لكلا الفريقين، وتوج الفريقين بالميدالية البرونزية فى بطولة الدورى الداخلى لكليات الجامعة، التي أقيمت بصالة الألعاب الرياضية بجامعة جنوب الوادى.

أقيمت البطولة تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوى عبدالعزيز، رئيس جامعة جنوب الوادى، والدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وكانت الإدارة العامة لرعاية الشباب إدارة النشاط الرياضي قد نظمت "الدوري الداخلي لكليات الجامعة" في ألعاب "خماسي كرة القدم، كرة الطائرة، كرة السلة، تنس الطاولة" طلبة وطالبات على ملاعب القرية الأولمبية بالجامعة.

وتنفيذ محمد وليد مدير عام إدارة رعاية الشباب المركزية ومحمد موسى الشريف العمدة مدير النشاط الرياضى بالإدارة العامة ومتابعة إعلامية مبارك أحمد محمود مدير العلاقات العامة المركزية، تصوير سيد عبدالفتاح.

وقال الدكتور محمد رشدى، عميد كلية الحقوق، إن جامعة جنوب الوادى برئاسة الدكتور أحمد عكاوى، حريصة على الاهتمام بالأنشطة الرياضية بما يتوافق مع سياسات الدولة للاستثمار الجيد لطاقات الشباب، وخلق فرص التنافس الشريف بين طلاب الجامعة. وحث الدكتور محمد رشدى، عميد الكلية، أبنائه طلاب الفرق الرياضية للكلية، على بذل المزيد من الجهد حتي يصلوا إلى الأدوار النهائية والفوز بالبطولات، حتى يصبحوا مثالا يحتذى به في ظل إيمان الجامعة والدولة بضرورة إطلاق إبداعات الشباب المصري وإبراز مواهبهم.

وتكون فريق الطلاب الحاصل على المركز الثالث من : الطالب محمد طلعت ابو الحمد موسى والطالب أحمد جابر فتحى يوسف والطالب محمد عبدالرحمن كرم، والطالب عبدالرحمن عارف أبو بكر أحمد، والطالب حسام حمدتو حسن أحمد، والطالب أحمد حسن حسين سالم، والطالب محمود حسن مطرود حسين.

كما تكون فريق الطالبات الحاصل على المركز الثالث من: الطالبة رضوى محمد سيد محمد والطالبة بتول منصور ذكى محمد والطالبة ياسمين محمد احمد والطالبة رفيدة محمد عبد الشافى والطالبة حبيبه حاتم عبد الله والطالبة مى مجدى أبو الفضل.

وإشراف الدكتور عباس مصطفى عباس، منسق الأنشطة الطلابية بالكلية وأشرف علي فريق الكلية للسلة وفريق تنس الطاولة، أحمد صلاح، مدير إدارة رعاية الشباب بالكلية، ولاء محمد الهادى، مسئول النشاط الرياضي بإدارة رعاية الشباب بالكلية وسارة جمال وأبو بكر عبدالعزيز.