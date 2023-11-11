صبحي: مصر تشهد نهضة شاملة في البنية الرياضية للجمهورية الجديدة

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، افتتاح بطولة كأس العالم للكرة الطائرة البارالمبية والتي تستضيفها مصر بالصالة المغطاة بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة 24 منتخبا يمثلون 19 دولة ، والتى تعد آخر مرحلة للتأهل إلى دورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024.



بدأت فعاليات البطولة بطابور عرض للمنتخبات المشاركة ثم كلمة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي حرص فيها على توجيه الشكر والتقدير لرئيس الاتحاد الدولي البارالمبى للكرة الطائرة كما رحب بحضور 19 دولة على أرض مصر.

خلال كلمته أكد وزير الشباب والرباضة، حرص الدولة المصرية على استضافة كبرى البطولات الدولية في مختلف الألعاب على مدار الأعوام السابقة، واستفادةً الاتحادات الدولية من المقومات التي تتمتع بها مصر من بنية تحتية رياضية مقامة وفق المعايير الدولية، وفنادق الإقامة المتميزة، وشبكة الطرق والمواصلات الحديثة، والخبرات التنظيمية والإدارية، مشيراً إلى الدعم الكبير الذي تتلقاه الرياضة المصرية من القيادة السياسية وهو ما انعكس علي النتائج التي حققتها الرياضة المصرية وعدد البطولات التي استضافتها مصر خلال الفترة الماضية.

وأشار وزير الشباب والرباضة، إلي أن مصر تستضيف البطولة في المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي أصبحت حاضنة لكبرى البطولات الدولية، نظرا لما تتمتع به من إمكانيات فنية كبيرة تعكس القدرات المصرية في ظل النهضة الشاملة في البنية الرياضية للجمهورية الجديدة.



في كلمته قدم باري كونزر رئيس الاتحاد الدولي البارالمبى للكرة الطائرة، الشكر والتقدير إلى وزير الشباب والرياضة، والدعم الكبير للرياضة البارالمبية، مشيدًا بالإمكانيات التي تتمتع بها الدولة المصرية على مستوى البنية التحتية الرياضية والخبرات التنظيمية والإدارية.

ومن جانبه، أكد الدكتور مصطفى عبدالحليم رئيس الاتحاد المصري البارالمبي للكرة الطائرة، أن مصر حاضنة دائما لكل الأحداث الرياضية القارية والدولية، مقدماً الشكر لدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لرعايته للحدث، كما رحب بالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، وتقدم بكامل الشكر والتقدير بالنيابة عن الاتحاد البارالمبى للكرة الطائرة، على كافة المساندة والدعم الذي يقدمه للرياضة البارالمبية ، حيث تمكنوا من استضافة هذه البطولة على أرض مصر.

ورحب مصطفى عبدالحليم ، بالأسترالي باري كوزنر رئيس الاتحاد الدولى للكرة الطائرة البارالمبية والذي حرص على حضور ودعم هذه البطولة، بالإضافة إلى دعم الأبطال البارالمبية من كل دول العالم الذين يشاركون في هذه البطولة ، كما تقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية ، والسلوفينى برانكو رئيس الاتحاد الأوروبى للكرة الطائرة البارالمبية ، والمهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية.

حضر افتتاح البطولة ، باري كونزر رئيس الاتحاد الدولي البارالمبى للكرة الطائرة، الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، الدكتور مصطفى عبدالحليم رئيس الاتحاد المصري البارالمبي للكرة الطائرة، والسيد برانكو رئيس الاتحاد الأوروبى للكرة الطائرة البارالمبية ، والمهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية ورئيس الاتحاد المصرى للفروسية ، والدكتورة حياة خطاب رئيسة اللجنة البارالمبية السابقة وعضوة مجلس الشيوخ ، والدكتور صبحى حسانين رئيس مشروع البطل البارالمبى ، والدكتور فتحى ندا نقيب الرياضيين ، ورؤساء الاتحادات البارالمبية، وعدد من رؤساء الاتحادات الرياضية الأوليمبية ، وأعضاء اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة الدكتور مصطفى صادق رئيس اتحاد الكرة الطائرة البارالمبى ، وقيادات وزارة الشباب والرياضة.



يشارك في البطولة 19 دولة ، هى الجزائر ، والبرازيل ، وكندا ، والكونغو ، وفرنسا ، وألمانيا ، وبريطانيا العظمى ، والهند ، وإيران ، واليابان ، ونيجيريا ، ورواندا ، والصين ، وأوكرانيا ، وأمريكا ، ومنغوليا ، وهولندا ، وسلوفينيا ، بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.

نظم البطولة، الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية (الإدارة العامة للاتحادات النوعية واللجان النوعية) بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الاتحاد المصري البارالمبي للكرة الطائرة.