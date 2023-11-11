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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

محمد فضل يُشيد بإدارة علاء عبد العال أمام الأهلي

محمد فضل
محمد فضل

قدم محمد فضل، لاعب الأهلي والإسماعيلي السابق، إشادة كبيرة بمدرب الجونة علاء عبد العال، بعد التعادل مع الأهلي في المباراة التي انتهت في السابعة مساءًا.

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وشدد فضل على أن علاء عبد العال خاض مواجهة الأهلي بطريقة محترمة، حيث قسم الشوط الأول لضغط عال واللعب بعد ذلك على الهجمات المرتدة، مستغلصا الجبهة اليسرى والتي تمتاز بها الجونة.

تصريحات علاء عبد العال

تحدث محمد فضل في تصريحات تلفزيونية، حيث قال: "لابد من توجيه التحية لعلاء عبد العال، والذي لعب بطريقة مميزة ومحترمة".

وتابع: "عبد العال قام بتقسيم الشوط الأول لضغط عال واللعب على الهجمات المرتدة، واستغل الجبهة اليسرى، واستغل مميزات الجونة، كذلك استغل التدوير الذي يطبقه كولر مع الأهلي، الذي يجعل الرتم بطيئًا". .

وأردف: "توقعت أن تكون التغييرات مبكرة لكن لم يحدث، فنيدفيد أُصيب بالإجهاد وكان من المفترض إراحته في بداية الشوط الثاني، ما المشكلة أن تدفع بـ إمام عاشور وبيرسي تاو في أول 10 دقائق من الشوط الثاني".

وأضاف: "عقب التغييرات بدأ الأهلي يتغير ويختلف، لكن مدرب الجونة حافظ على خطته وأصبح يُحافظ على النقطة، ويلعب بشكل دفاعي وواقعي ويعتمد على الهجمات المرتدة".

وأتم محمد فضل تصريحاته: "هناك فرصة أمام السويسري مارسيل كولر، بإن يعيد حساباته خلال فترة التوقف، التدوير الكثير يضر أي فريق".  

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