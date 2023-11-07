الأرصاد الجوية تحذر من الشبورة المائية في الصباح الباكر (فيديو)

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أننا الفترة الحالية نشهد ارتفاع في درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بمعدل من 3 لـ4 درجات مئوية، كاشفة عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية غدًا.

بيان عاجل من الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية:

وأوضحت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “السفيرة عزيزة”، المذاع عبر فضائية “دي أم سي”، أنه يتم تسجل متوسط خلال هذه الأيام ما بين 31-32 درجة مئوية ولكن من الطبيعي تكون حول 28 درجة مئوية، وذلك بالتأثر خلال الفترة الحالية بتوزيعات ضغطية لوجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجوي العليا، والذي يعمل على زيادة فترة أشعة الشمس بالشكل الكبير، فيتسبب في ارتفاع درجة الحرارة.

وأشارت الارصاد الجوية، إلى أن هناك تكوين للشبورة المائية الكثيفة على الطرق العامة والزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، محذرة من الشبورة المائية والتي وقد تصل لحد الضباب أي تتسبب في انعدام الرؤية وتتكون على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية في الساعات الأولى من الصباح الباكر، موضحًا أن هذا الشبورة تتلاشى فور سطوع أشعة الشمس.

وتابعت: “يسود غدًا طقس مائل للحرارة نهارًا ومائل للبرودة ليلًا، ويصل فرق درجات الحرارة بين الليل والنهار لـ12 درجة مئوية”.