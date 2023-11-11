احتفالية لتكريم العاملين بمدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية بأبو تشت فى قنا

شهد الدكتور عفت وزيري والمهندس عبدالمنعم قاصد اليوم السبت ١١ نوفمبر الجاري الاحتفالية التي نظمتها مدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية المشتركة لتكريم اثنين من العاملين، محمد ذكي فاوي، و عواطف عبدالعال حافظ الاداريين بالمدرسة لبلوغهما السن القانوني للتقاعد الي المعاش شهد الاحتفالية العديد من قيادات التعليم بأبوتشت وأهل واصدقاء ومحبي المحتفي بهم.

استهل الإحتفالية بآيات بينات من الذكر الحكيم ثم تلاها كلمة الترحيب من مدير المدرسة الاستاذة سوسن زكير بالحضور وبالمحتفي بهم.

ثمن الدكتور وزيري جهود المحتفي بهم خلال فترة عملهما قائلا اتسم عملهما بالكفاءة والجدية والتفاني مؤكدا ان تكريم المخلصين مثلهما حق و اعتراف بعطائهم وتحفيزا لمن يخلفهم.

و قدم قاصد التهنئة القلبية الي المحتفي بهم لبلوغهما السن القانوني للتقاعد الي المعاش متمنيا لهم دوام التوفيق في حياتهما داعيا الله لها بأن يرزقهما الله حياة مستقبلية مليئة بالخير والصحه والسعادة خاليه من المشتاق و المتاعب.

وفي نهاية الاحتفالية قام الدكتور عفت وزيري والمهندس عبدالمنعم قاصد ومرافقيهم بتسليم المحتفي بهم شهادات التقدير والهدايا والتقاط الصور التذكارية في جو يسوده الفرحة البهجة والسرور وفي لفته طيبه قامت إدارة المدرسة باهداء الدكتور عفت وزيري بهدية تعبر عن مشاعر الحب والاحترام والتقدير له ولجهوده المبذولة في خدمة الحقل التعليمي بأبوتشت.