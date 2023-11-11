كلام فى الهوا

السبت 11/نوفمبر/2023 - 07:33 م 11/11/2023 7:33:52 PM

فى كتاب «قاموس العادات والتقاليد المصرية» تعبير اخترعه الشاعر أحمد شوقى هو «النيل نجاشى»، ومعناه «أسمر نحاس» وتعنى أيضاً لدى البعض «النيل حر طليق» وفى تفسير للشاعر أحمد شوقى «أن النجاشى فى اللغة الأمهرية يعنى الحاكم وقد وصف بذلك لعظيم أثره فى حياة المصريين منذ أيام الفراعنة حتى الآن». حقاً إن النيل هو الذى يتحكم فى الحياة فى مصر، يأتى إليهم بالخير الكثير ويشربون منه ويغسلون فيه ويغتسلون به. فالنيل كان مغناطيساً يجذب إليه كل الغرباء والغزاة، فمنهم من حافظوا عليه وآخرون سلبوه خيره وتركوا أولاد البلد جوعى، رغم ذلك كل مرة كانت تعطس ولم تجد من يلتفت إليها يقول لها «يرحمك الله» هذا كان وما زال قدر أهلها الذين يتسارعون إلى رفعها إلى أعلى عليين لأنهم يعلمون جيداً أنه لا مكان لهم غيرها. أما هؤلاء الأغبياء الذين لا صديق لهم أو عدو ولا أرض بمجرد غيابه سوف يرحلون إلى أرض أخرى. فالنيل صديق المُحب لذلك لا يصدقون ما يقُال لهم عنه ولا يتصورون ما يُقال أنه يمكن أن يغيب لأنهم بالتأكيد سوف يرفضون الموت «ولو كره الكارهون».

لم نقصد أحداً!