"رياضة أسيوط" تنظم ملتقى توظيف لتوفير فرص عمل للشباب

نظمت مديرية الشباب والرياضة بأسيوط، ملتقى توظيف فروع " إحدى الأسواق التجارية الشهيرة "لتوفير فرص عمل للشباب، بمقر نادى أسيوط الرياضى "البلدية".

بالتنسيق والتعاون بين مديرية العمل وسلسلة مجموعة شركات مترو ماركت للتجارة والتوزيع "أحد الأسواق التجارية الشهيرة " وذلك فى إطار الاهتمام الذي توليه الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالشباب وتمكينهم في سوق العمل وخلق المزيد من فرص العمل الحقيقية ومواجهة البطالة وتشجيعهم على المشاركة في الحصول على الوظائف المتاحة بالقطاع الخاص حيث إن القطاع الخاص شريك أساسي في دفع مسيرة البناء والتنمية.

جاء ذلك بحضور المحاسب عدلى أبو عقيل، سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط، وأحمد السويفى، القائم بعمل وكيل وزارة مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، عادل فؤاد، وكيل المديرية للشباب، على سيد، وكيل وزارة العمل بالمحافظة.

وعيد جمال، المدير الإقليمى لفروع أحد الأسواق التجارية الشهيرة، وإيمان مصطفى، مدير الموارد البشرية بذات الأسواق، والعشرات من الشباب المشارك فى الملتقى من الجنسين.

بدأت فعاليات الملتقى بالسلام الجمهورى ثم كلمة ترحيب من وكيل وزارة العمل رحب فيها بالشباب المشارك فى الملتقى حثهم فيها على استغلال الفرصة والتقدم للوظائف المتاحة بالشركة وفقًا لمؤهلاتهم وطبيعة الوظائف المتاحة.

تضمن الملتقى توفير عدد من الوظائف داخل الشركة فى مختلف الفروع منها(مدير فرع، مساعد مدير فرع، مسؤول مبيعات، بائع بقالة جافة ومجمدات، كاشير، بقال، بائع لحوم، مشرف كاشير، مشرف بقالة جافة، مشرف أغذية طازجة) مع توفير عدد من المميزات من بينها مرتبات مجزية وحوافز شهرية وتأمينات اجتماعية وتأمينات طبية وفرص جيدة للترقي.

يأتي ذلك ضمن العديد من ملتقيات التوظيف التى يجرى تنفيذها بالمحافظة وتشرف عليا مديرية الشباب والرياضة من أجل توفير فرص عمل حقيقية للشباب والقضاء على البطالة.

جانب من الملتقي

جانب من الملتقي