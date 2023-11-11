إزالة فورية 5 حالات تعد بقرية دندرة بقنا

تمكنت الوحدة المحلية لقرية دندرة بقنا، برئاسة أحمد جمعة، بتنفيذ عدد ٥ حالات إزالة بمساحة ١٠٨٠ متر أملاك خاصة زراعة ، عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض والأسمنت وأسوار بالطوب الأبيض والطين بناحية دندرة .

وأوضح العميد طارق لطفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ الإزالات الفورية ، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات السيد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي على الأراضي الزراعية حفاظاً على الرقعة الزراعية ومنع انتشار العشوائيات .

وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي على الأراضي الزراعية وإزالتها على الفور تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب.