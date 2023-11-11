الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس في مصر لمدة أسبوع

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة من يوم غد الأحد 12 نوفمبر 2023 إلى الجمعة 17 من الشهر ذاته.

ويكون الطقس غدًا الأحد مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتكون شبورة مائية من 4 إلى 8 صباحاً تقريبا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتتوقع الأرصاد فرص سقوط أمطار متوسط تكون رعدية أحياناً بنسبة حدوث (40% تقريبا) على مناطق من شمال ووسط الصعيد والصحراء الغربية على فترات متقطعة.

وتكون أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث (30 : 40% تقريبا) على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة وشمال ووسط سيناء، تمتد خفيفة تكون رعدية أحياناً ورعدية أحيانا إلى مناطق من شمال الوجه البحري وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وتنشط الرياح المصاحبة للسحب الرعدية، قد يكون مثير للرمال والأتربة على بعض المناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد.

الطقس في الأيام المقبلة

ومن المتوقع أن تشهد حالة الطقس يوم الإثنين 13 نوفمبر 2023 أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر والوجه البحري تمتد خفيفة علي مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.



وتشهد حالة الطقس يوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30 : 40% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وشمال ووسط سيناء؛ تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

الطقس في القاهرة خلال أسبوع

ومن المتوقع أن تشهد حالة الطقس خلال الفترة من يوم الأربعاء 15 نوفمبر إلى الجمعة 17 من الشهر ذاته أمطار خفيف بنسبة حدوث 30% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء.

درجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع