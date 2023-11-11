التفاصيل الكاملة لقرعة الحج 2024.. اعرف النتيجة وخطوات الاستعلام

يبحث الكثيرون عن نتيجة قرعة الحج 2024، إذ أتاحت بوابة الحج الرقمية نتيجة القرعة بالرقم القومي، تزامنًا مع إعلان وزارة الداخلية نتيجة قرعة الحج، اليوم السبت 11 نوفمبر 2023، فى محافظات القاهرة والجيزة والشرقية ومطروح، ويستمر الإعلان فى كافة مديريات الأمن بالمحافظات حتى الخميس 16 نوفمبر 2023.

مواعيد إعلان أسماء الفائزين فى قرعة الحج 2024، وخطوات الاستعلام عن نتيجة حج القرعة 2024 عبر بوابة الحج المصرية.

جدول نتيجة قرعة الحج 2024

حددت وزارة الداخلية، فى بيان سابق لها، موعد إجراء نتيجة قرعة الحج 2024 – 1445 بكل مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وفقًا للجدول الآتي:

تُعلن نتيجة قرعة الحج 2024 اليوم السبت 11 نوفمبر فى محافظات «القاهرة – الجيزة – الشرقية – مطروح».

يستمر إعلان نتيجة قرعة الحج 2024، غدًا الأحد 12 نوفمبر 2023 فى محافظات «الإسكندرية – دمياط – الدقهلية – المنيا – القليوبية».

سيتم إعلان نتيجة قرعة الحج 2024- 1445 يوم الاثنين 13 نوفمبر 2023، فى محافظات «البحيرة – بورسعيد – الغربية – بنى سويف- جنوب سيناء – أسوان».

سيتم إعلان نتيجة قرعة الحج 2024-1445 يوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 فى محافظات «كفر الشيخ – الوادى الجديد – الإسماعيلية – المنوفية – الفيوم».

سيتم إعلان نتيجة قرعة الحج 2024 يوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023 فى محافظات «أسيوط – السويس – البحر الأحمر – الأقصر».

سيتم إعلان نتيجة قرعة الحج 2024-1445 يوم الخميس 16 نوفمبر 2023 فى محافظات «سوهاج – قنا – شمال سيناء».

خطوات الاستعلام عن نتيجة حج القرعة بالرقم القومى

الدخول إلى رابط بوابة الحج المصرية الموحدة من هنا.

اختر استعلام نتيجة القرعة.

أدخل الرقم القومى.

أدخل رقم المصنع.

أدخل كود التحقق الظاهر أمامك على الموقع.

اضغط بحث.

تظهر النتيجة فائز أو غير فائز.

سداد تكلفة حج القرعة 2024

أوضحت وزارة الداخلية أن الفائز بقرعة الحج يجب عليه سداد تكلفة الحج كاملة، وتكون شاملة قيمة تذكرة السفر بالطائرة، على أن يلتزم الفائز بفرصة الحج بسداد أى تكاليف إضافية تفرضها السلطات السعودية على المسار الإلكترونى السعودى.

وفى حالة عدم سداد تكاليف الحج خلال الفترة المُحددة، يتم اعتبار ذلك تنازلا من الفائز عن فرصة الحج، ويُطبق فى هذا الشأن قواعد التنازل العامة التى أقرتها الوزارة، ويتم تصعيد الفائزين بالقرعة الاحتياطية.