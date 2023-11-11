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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

اَرسنال يفوز على بيرنلي في الدوري الإنجليزي

اَرسنال
اَرسنال

حقق اَرسنال الفوز على نظيره بيرنلي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

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تقدم الجانرز في المباراة عن طريق لياندرو تروسارد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول من اللقاء، بينما عادل جوش براونهيل النتيجة 54 من زمن الشوط الثاني.

وعاد ويليام ساليبا ليتقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 57، وسجل أوليكساندر زينشينكو الهدف الثالث في الدقيقة 74.

وتلقى فابيو فييرا بطاقة حمراء في الدقيقة 83، ليكمل الجانرز المباراة بعشرة لاعبين حتى نهاية اللقاء.

وشهدت المباراة استحوذ على الكرة بشكل كبير من جانب الجانرز، حيث جاءت نسبة الاستحواذ 68% لصالح اَرسنال، مقابل 32% لصالح بيرنلي.

بهذه النتيجة، يحتل اَرسنال وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 27 نقطة، خلف مانشستر سيتي، والذي لديه مباراة لم يلعبها بعد، بينما يأتي بيرنلي في المركز قبل الأخير بـ 4 نقاط.

وبدأ ميكيل أرتيتا، المدير الفني لـ اَرسنال المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: أوليكساندر زينشينكو، جابرييل دوس سانتوس، ويليام ساليبا، تومياسو.

الوسط: ديكلان رايس، جورجينهو، كاي هافرتز.

الهجوم: جابريل مارتينيلي، لياندرو تروسار، بوكايو ساكا.

بينما بدأ بيرنلي اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: جيمس ترافورد.

الدفاع: فيتينيو، دارا أوشي، لويس باير، تشارلي تايلور.

الوسط: يوهان جودموندوسون، ساندير بيرج، جوش براونهيل، لوكا كوليوشو.

الهجوم: جاي رودريجو، زكي أمدوني.

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