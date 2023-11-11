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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

"الفاو": 2 تريليون دولار الإنفاق العالمي على استيراد الغذاء

منظمة الأغذية والزراعة
منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة " الفاو "

توقعت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة " الفاو "، أن يستمر الإنفاق العالمي لاستيراد المواد الغذائية بالارتفاع في العام 2023، لكن بوتيرة تقل بكثير عن العامين الماضيين بسبب تباطؤ ارتفاع الأسعار.

 

الفاو 

 

وعلى مدار العام الحالي، تتوقع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة " الفاو "، أن تنفق الدول 2 تريليون دولار ثمن استيراد مواد غذائية ومشروبات، حسبما ذكرت منظمة "الفاو" في تقريرها نصف السنوي عن "توقعات الغذاء".

 

ويشكل هذا الرقم ارتفاعاً بنسبة بلغت 1,8% عن العام الفائت، بينما بلغت الزيادة نحو 18% في العام 2021، و11% في العام 2022 .

 

وعلى الصعيد العالمي، جاء الارتفاع نتيجة لزيادة ثمن واردات السكر بنسبة 12,5%، والفواكه والخضار بنسبة 7%، والتي ارتفعت أسعارها في الأسواق العالمية.

 

لكن فاتورة استيراد الدهون والزيوت الحيوانية والنباتية انخفضت بما يصل نسبته نحو 13%.

 

وللمرة الأولى منذ العام 2020، ارتبط ارتفاع الفاتورة الإجمالية للدول بشكل أساسي بزيادة حجم الواردات وليس بارتفاع الأسعار.

 

وتقف البلدان المرتفعة الدخل وراء ارتفاع الفاتورة الإجمالية إذ تستورد مجموعة واسعة من المنتجات.

 

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" الفاو " البلدان المنخفضة الدخل

 

الفاو 

 

وأشارت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة " الفاو "، أن من المتوقع أن تشهد البلدان المنخفضة الدخل، التي تستورد المواد الغذائية الأساسية بشكل رئيسي، انخفاضاً في فاتورتها بنسبة 11%.

 

وبالنسبة للبلدان ذي الدخل المنخفض، والبلدان النامية التي تستورد أكثر مما تصدر، وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، لا يرتبط انخفاض فاتورتها بانخفاض الأسعار فحسب، بل باستيرادها كميات أقل.

 

وقالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة " الفاو "، إن هذه الدول تعاني من ارتفاع سعر صرف الدولار في مقابل عملتها، ما يجعل الشراء من السوق العالمية أكثر تكلفة بالنسبة لها، إذ تتم عمليات التبادل غالباً بالعملة الأميركية.

 

وتقدّر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة " الفاو "،  أنّ هذه الدول مقيّدة بمواردها المالية وديونها وتكاليف النقل المرتفعة.

 

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