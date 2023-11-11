أسعار النفط تهبط 4% في ثالث خسارة أسبوعية

ارتفعت أسعار النفط بنحو 2% خلال تعاملات جلسة، يوم الجمعة، مع تأكيد العراق التزامه بمستويات الإنتاج التي حددها تحالف "أوبك+"، وذلك قبل اجتماع سيعقده التحالف بعد أسبوعين.

أسعار النفط

وارتفعت أسعار النفط للعقود الآجلة لخام برنت بما يصل الى نحو 1.42 دولاراو بما يعادل نسبة ارتفاع نحو 1.8% لتسجل عند التسوية سعر 81.43 دولار للبرميل.

وصعد أسعار النفط للعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بما يصل نحو 1.43 دولار أو بنسبة ارتفاع تعادل نسبتها 1.9% ليصل إلى مستوى سعر 77.17 دولار عند التسوية.

الخامان برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأميركي

أسعار النفط

وسجلت أسعار النفط انخفاضا أسبوعيا قدره 4%، ليتكبد كل نت الخامان برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأميركي ثالث خسارة أسبوعية على التوالي للمرة الأولى منذ مايو/ أيار.

وقال محللون لدى كومرتس بنك "المخاوف بشأن الطلب حلت محل الخوف من اضطرابات الإنتاج بسبب الصراع في الشرق الأوسط"، بحسب الأسواق العربية.

وزادت البيانات الاقتصادية الصينية الضعيفة هذا الأسبوع من المخاوف بشأن تعثر الطلب. وعلاوة على ذلك، طلبت المصافي في الصين، أكبر مشتر للنفط الخام، إمدادات أقل من السعودية، لشهر ديسمبر/ كانون الأول.

ويجتمع تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، في 26 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وقالت وزارة النفط العراقية إن بغداد ملتزمة باتفاق "أوبك+" بشأن تحديد مستويات الإنتاج.

وقالت هيليما كروفت المحللة لدى آر.بي.سي كابيتال ماركتس إن احتمالات تمديد السعودية خفض إنتاجها إلى الربع الأول من عام 2024 "تتزايد بالتأكيد نظرا لتجدد مخاوف الأسواق بشأن الطلب الصيني والتوقعات الأوسع للاقتصاد الكلي".