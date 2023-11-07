أسعار النفط تعاود الانخفاض وبرنت عند 84.16 دولار للبرميل

سجلت أسعار النفط، تراجعًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 7-11-2023، ليسجل سعر خام برنت للعقود الآجلة نحو 84.16 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 79.84 دولار للبرميل.

وسجلت دول أمريكا اللاتينية انخفاضا فى انتاج النفط، وهو ما يُنذر بأزمة جديدة فى القارة اللاتينية، حيث شهدت المكسيك تراجع فى الانتاج بانخفاض قدره 13%، إضافة إلى توقف الأرجنتين للصادرات بسبب النقص، وذلك وسط مخاوف من ارتفاع الأسعار.

وسجلت المكسيك انخفاضا قدره 13%، حيث ساهمت بـ31.200 برميل يوميًا فى الإنتاج الخاص فى المكسيك، وانخفض إنتاج القطاع الخاص من النفط الخام خلال سبتمبر 2023، وفقًا لأحدث الأرقام التى نشرتها الهيئة التنظيمية فى المكسيك، اللجنة الوطنية للهيدروكربونات (CNH).

واستخرجت الشركات الخاصة ما مجموعه 104.700 برميل يوميا من النفط الخام، بانخفاض شهرى بنسبة 4٪ عندما أبلغت عن 109.100 برميل يوميا، وفى قياسها الشهرى، أنتجت شركات النفط أقل بنسبة 7% مقارنة بسبتمبر 2022.

وتساهم الشركات الخاصة بنسبة 5% من الإنتاج الوطنى، فى حين تساهم شركة بتروليوس مكسيكانوس التابعة للدولة، والمعروفة باسم بيميكس، بنسبة 95% المتبقية من 1.94 مليون برميل يوميا من النفط الخام ومكثفات الغاز التى تنتجها المكسيك.

وبعد فتح قطاع النفط أمام الاستثمار الخاص مع إصلاحات الطاقة التى أقرها الرئيس السابق إنريكى بينيا نييتو، والتى تمت الموافقة عليها فى ديسمبر 2013، بدأت الشركات فى التنقيب عن الهيدروكربونات وإنتاجها، لكن وصول أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، إلى الرئاسة.

تراجعت أرباح عملاقة النفط السعودية "أرامكو" في الربع الثالث من العام الجاري بنحو 23.2 بالمئة لتصل إلى حوالي 122.2 مليار ريال (32.6 مليار دولار)، لكنها تفوقت على التوقعات التي قدرت أرباحها الفصلية بنحو 31.8 مليار دولار.

وأوضحت الشركة في إفصاح للبورصة السعودية، أن السبب وراء تراجع الأرباح الصافية، هو انخفاض أسعار النفط الخام، وكذلك انخفاض الكميات المباعة.

وقالت شركة النفط السعودية إن الانخفاض في أسعار النفط وكمياته جرى تعويضه جزئيا عبر انخفاض الريع خلال هذه الفترة.

وبحسب نتائج الأعمال، فقد تراجعت إيرادات أرامكو في الربع الثالث بنحو 22 بالمئة إلى 424.1 مليار ريال، لكنها جاءت أيضا أعلى من متوسط التوقعات.