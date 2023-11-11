مدرب توتنهام يكشف أسباب الخسارة أمام وولفرهامبتون

كشف أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام، أسباب الخسارة من وولفرهامبتون، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

وكان توتنهام قد تلقى خسارة من وولفرهامبتون بنتيجة 2/1، في المباراة التي شهدت إثارة ومتعة كبيرة في نهايتها.

تصريحات مدرب توتنهام

تحدث أنجي بوستيكوجلو في تصريحات نقلتها شبكة "بي بي سي" العالمية، حيث قال: "بكل تأكيد، الأمر مخيب للآمال، فأهدافهم جاءت متأخرة للغاية وعملنا بجد حتى تلك اللحظة".

وتابع بوستيكوجلو تصريحاته: "شعرنا بالإرهاق في نهاية المباراة، لكن وولفرهامبتون يستحقون الإشادة لكونهم نجحوا في مهاجمتنا وسجلوا هدفين جيدين".

وأكمل: "لا أستطيع التشكيك في الجهد والالتزام من قبل اللاعبين، ففي الشوط الأول نجحنا في تسجيل هدفًا جيدًا ثم لعبنا بشكل متحفظ بعض الشيء".

وأضاف: "لا أظن أننا كنا إيجابيين بقدر كبير، فالشوط الثاني كان أفضل قليلاً ولكن هناك الكثير من اللاعبين الذين شاركوا كأساسيين لأول مرة، ولم نتمكن أبدًا من الحصول على نفس الجودة".

وأتم مدرب توتنهام تصريحاته: "مباراة وولفرهامبتون دائمًا ما تكون صعبة، فسجلوا هدفين جيدين، لكن صعب علينا تقبل ما حدث، الضغط الهجومي بدون ماديسون؟ المباراة هي نفسها، 11 ضد 11، علينا أن نواصل لعب كرة القدم الخاصة بنا وستأتي الفرص من ذلك".