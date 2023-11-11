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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

كاف يُخطر فيوتشر بطاقم حكام مباراة سوبر سبورت بالكونفدرالية

فيوتشر
فيوتشر

أبلغ الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسؤولي فريق مودرن فيوتشر  بطاقم حكام مواجهة سوبر سبورت الجنوب أفريقي بالكونفدرالية.

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ويستضيف فريق مودرن فيوتشر، نظيره فريق سوبر سبورت الجنوب أفريقي، بأولى مواجهات الفريقين بدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، والمقرر لها ٢٦ نوفمبر الجاري على ملعب ستاد السلام.

ويدير المباراة تحكيميًا طاقم تحكيم من بوركينا فاسو، بقيادة جيان اوتارا حكم ساحة، ويعاونه سيدو طاميا وحبيب عمر مساعدين، وباتو بينوتى حكم رابع.

فيما يراقب المباراة السوداني سابيت ليبردو، والجزائري محمد بنوزه مراقبًا للحكام.

وأوقعت قرعة الكونفدرالية الإفريقية، فريق مودرن فيوتشر، بالمجموعة الأولى رفقة سوبر سبورت الجنوب افريقي والهلال الليبي واتحاد العاصمة الجزائري.

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