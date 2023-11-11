الأوقاف تعتمد 29 محفظًا ومحفظةً للقرآن الكريم

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف نتيجة اختبار (29) محفظًا ومحفظة متطوعين (المجموعة الرابعة والثلاثون) من التابعين لوزارة التضامن الاجتماعي، ليكون إجمالي من تم إجازتهم للتحفيظ حتى تاريخه (2779 ) محفظًا ومحفظة وجارِ إرسال أسماء المحفظين والمحفظات الجدد إلى وزارة التضامن الاجتماعي لاستخراج الكارنيهات بالتنسيق بين الوزارتين، وهم:



م الاسم المديرية

1. إلهام علي إبراهيم محمد المنيا

2. ملك شعبان مصطفى رستم المنيا

3. عديلة حسين عبد الحكيم المنيا

4. ميادة أحمد إبراهيم محمد المنيا

5. عزة عبد العزيز عبد الواحد المنيا

6. بدرة عيد إبراهيم محمد المنيا

7. ياسمين خلف عبد النظير المنيا

8. زينب حسن محمد أمين المنيا

9. رمضان علي حسن عبد ربه المنيا

10. أحمد مصطفى خلف عبد القادر المنيا

11. زينب عبد ربه حسن عبد ربه المنيا

12. منى خالد سعداوي محمود المنيا

13. أسماء السيد ضرار حسن المنيا

14. غادة رجب خلف عبد القادر المنيا

15. علا خلف عبد النظير بشندي المنيا

16. دعاء مصطفى خلف عبد القادر المنيا

17. أسماء رشاد آدم موسى المنيا

18. أميرة حسن أحمد محمد المنيا

19. دعاء محمد محمد محمود المنيا

20. إسراء محمد حسين إبراهيم المنيا

21. فرحة محمد علي محمد المنيا

22. لمياء محمد محمد محمود المنيا

23. آمنة محمد محمد علي المنيا

24. غادة ربيع أحمد خلف المنيا

25. رضا محمد علي شحاتة المنيا

26. زينب عبد القادر محمد عبد القادر المنيا

27. هناء خلف الله هراس محمد المنيا

28. سمية مختار عبد الرحمن يوسف المنيا

29. علياء أحمد محمد رشاد المنيا

والوزارة تتمنى لهم كل التوفيق والسداد

