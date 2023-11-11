محافظ الغربية يستعرض إنجازات الفترة من 2014 حتى 2023

أكد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، أن محافظة الغربية كان لديها العديد من التحديات وبالرغم من ذلك تم وضع خطة متكاملة واستطاعت المحافظة تحقيق جزء كبير منها.



وقال محافظ الغربية، إن من أبرز وأهم التحديات التي تواجهها المحافظة التكدس السكاني وعدم وجود ظهير صحراوي ارتفاع معدلات الأمية والبطالة وجود كوادر بشرية غير مدربة البنية التحتية المتهالكة سواء كانت مرافق طرق مدارس مستشفيات ومعظم المؤسسات الحكومية تردي الخدمات المقدمة للمواطنين، وظروف أمنية سواء في المحافظة أو الدولة وأزمات صحية أهمها أزمة كورونا والتعديات والسلوكيات غير المنظبطة وغير قويمة من بعض غير المخلصين لذلك وضعت المحافظة خطه منبثقة من رؤية مصر ٢٠٣٠ من ٩ محاور المحور الأول وهو أهم محور التنمية البشريه وبناء الإنسان لأنه المحرك الرئيسي للحضارة والتنمية في أي مجتمع من المجتماعات والذي دائما يحرص عليه فخامة رئيس الجمهورية مستشهدا بقول الرئيس (بناء الإنسان أهم من بناء الحجارة والمشروعات) رقم ٢ البنية التحتية لتغير البنيه التحتية المتهالكة التي كانت موجودة رقم ٣ التحول الرقمي سمه العصر ولغة العصر التي من خلالها أصبح لدى المحافظة قاعدة بيانات تساعد على سرعة ودقه اتخاذ القرار والتي تساعد لي المحور الرابع وهو محاربة الفساد وضبط الأداء الحكومي والمحور ٥ تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين التي وصلت لمرحلة من التردي المحور ال٦ الحفاظ على البيئة وتنميتها والحفاظ عليها لمواجهة التغيرات المناخية في العالم المحور ٧ كوننا محافظة زراعيه وصناعية كان لا بد أن نشجع من الأنشطة لإيجاد فرص عمل ونشجع الشباب لتقليل نسب البطالة الموجودة في المحافظة مشيرا إلى أن محافظة الغربية أيضا محافظة سياحية ولديها أكثر من ٣٩ أثر متنوعة من آثار قبطية وإسلامية ورومانية وفرعونية وكان لا بد أن نعمل على هذا المحور لعمل تنشيط سياحي للمحافظة وأخيرا استثمار وتنمية موارد وخدمات المحافظة وكل هذه المحاور تم ترجمتها في مجموعه من المشروعات والأنشطة.

وبدء رحمي، العرض بأجمالي ما انفق على المحافظة خلال ٩ سنوات بلغ حوالي ٣,٩ مليار جنيه خطة استثمارية وهذا المصدر الأول للتموين المصدر الثاني للتموين كان الخطة الاستثمارية للمديريات والشركات الخدمات والذي بدء ٢٠١٤ ب ١,٤ مليار جنيه والسنه الماضيه كان ١٣ مليار وهذا العام مرصود له ١٤,٩ مليار جنيه بإجمالي ٨٧,٥ مليار جنيه استثمارات تمت على أرض محافظة الغربية وقال رحمي أنه بحسبه بسيطة إذا تم جمع الخطة الاستثمارية للمحافظة مع المديريات مع حياة كريمة التي تكلفتها في المرحلة الأولى في زفتى ٤ مليارات جنيه سيصبح الإجمالي ٩٥,٥ مليار جنيه.

وقام المحافظ بسرد المحاور بدايةً من مشروعات بناء الإنسان التي تهتم ببناء العقل والجسد والروح أيضا وعقد محافظ الغربية مقارنة بين مشروعات التي تمت في محافظة الغربية خلال الفترة من ٢٠٠٤ إلى ٢٠١٤ ومن ٢٠١٤ إلى ٢٠٢٣ وأوضح المحافظ أن في التربية والتعليم كان عدد المشروعات ٣٦ مشروع مقابل ٧٢٩ مشروعا مشيرا إلى أن الرئيس يضع التعليم نصب عينيه مستشهدًا بقوله ( عاوزين جيل يتعلم ويفكر ويبتكر ) ولن ينجز ذلك إلا التعليم والذي سيبني المنظومة أجمع والمعاهد الأزهرية ٠ مقابل ٧٤ التعليم العالي ٠ مقابل ٣٣ الصحة ٤٨ مقابل ٩١ الشباب والرياضة ٢٢ مقابل ٢٢١ وكذلك الثقافة والأوقاف والتضامن الاجتماعي.