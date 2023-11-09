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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

فيوتشر يوافق على انتقال عمر كمال إلى الأهلي بشرط

عمر كمال عبدالواحد
عمر كمال عبدالواحد

 أبدى نادي مودرن فيوتشر موافقته على فكرة بيع عمر كمال عبدالواحد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ولكن بشروط.

 قال الإعلامي محمد شبانة، في تصريحات إذاعية، إن مسؤولي نادي مودرن فيوتشر طلبوا الحصول على ثلاثة لاعبين من النادي الأهلي، على سبيل الإعارة، إضافة إلى مبلغ مالي يتم الاتفاق عليه مقابل انضمام اللاعب عمر كمال إلى الأهلي.

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 وأكمل شبانة، بان مودرن فيوتشر طلب ضم كل من كريم فؤاد والثنائي الشاب المهاجم محمد زعلوك والمدافع معتز محمد.

 وأتم شبانة حديثه، بأنه من المتوقع أن يرفض النادي الأهلي الاستغناء عن خدمات كريم فؤاد، نظرًا لقيمته الفنية التي يحتاجها كولر.

أول تعليق من فيتوريا على أزمة فتوح وصبحي مع الزمالك:

 علق روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على أزمة أحمد فتوح ومحمد صبحي مع نادي الزمالك، التي تسببت في استبعاد الثنائي من المشاركة وعرضهما للبيع أخيرًا.

 قال فيتوريا، في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي، اليوم: "أنا شخصيًا معجب بفتوح وصبحي لأنهما لاعبا منتخب، وتواجدا معنا في المعسكرات الماضية، ولم يظهر أي مشكلة لهما في المعسكرات السابقة.

 وأضاف مدرب المنتخب المصري: "أنا لا أتأثر بكلام الإعلام، فتوح لاعب رائع ومازال صغيرًا في السن، ولديه عدد كبير من المباريات الدولية التي خاضها مع المنتخب، كما أن محمد صبحي حارس رائع وصغير السن".

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