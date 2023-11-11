طبيب يحدد 4 أطعمة لها دور كبير في صحة قلبك

قام طبيب بإدراج الأطعمة التي يجب إضافتها إلى عربة التسوق الخاصة بك لأن خطر الإصابة بمشاكل القلب يزداد خلال الأشهر الباردة، ومع اقتراب درجات الحرارة من التجمد، يمكن أن تتأثر صحة قلبك، حيث تصبح النوبات القلبية أكثر شيوعًا خلال الأشهر الباردة.

أولئك الذين يعانون من مشاكل في القلب، سواء كانوا يعرفون ذلك أم لا، هم أكثر عرضة للحاجة إلى رعاية طبية طارئة خلال أشهر الشتاء بمقدار الضعف.

بالإضافة إلى ذلك، يتميز موسم البرد أيضًا بعيد الميلاد ورأس السنة، والذي يكون مصحوبًا بالأطعمة والمشروبات التي ترفع نسبة الكوليسترول مثل فطائر اللحم المفروم وأطباق الجبن والكحول.

وعلى الرغم من أنك لست مضطرًا إلى قطع وجبات العطلة تمامًا، فمن المهم الحفاظ على التوازن. إذا كنت تريد أن تأخذ خطوة إلى الأمام، فقد أوصى طبيب التلفزيون أيضًا بإضافة خمسة أطعمة صحية للقلب إلى نظامك الغذائي. ويلعب النظام الغذائي دورًا كبيرًا دور في مدى صحة قلبك، قال طبيب القلب أوليغ فارفولوميف لـ MedicForum.

الخضار الورقية ذات اللون الأخضر الداكن

من السبانخ إلى الكرنب، ومن السلق إلى البوك تشوي، فإن الخضر الورقية غنية بالنترات، والتي يمكن أن توسع الأوعية الدموية وتخفض ضغط الدم.

التوت

التوت مثل التوت الأزرق يقدم أكثر من مجرد إضافات لذيذة لوجبة الإفطار وأوضح الدكتور فارفولوميف أنها مليئة بمضادات الأكسدة التي تدعم صحة الأوعية الدموية.

الأسماك الزيتية، الجوز أو بذور الكتان

إضافة مهمة أخرى لنظام غذائي صحي للقلب هي أحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي يمكن أن تحمي العضلات في مركز الدورة الدموية لديك، إنها مصنوعة من سمك السلمون والماكريل والأسماك الدهنية. أما إذا كنت نباتياً فإن الجوز وبذور الكتان مناسبان لك.

زيت الزيتون

حتى التغييرات الصغيرة، مثل اختيارك لزيت الطهي، يمكن أن تحدث فرقًا لقلبك، وأوصى الطبيب باختيار زيت الزيتون لأنه مليء “بالدهون الصحية الأحادية غير المشبعة”.

على عكس نظيراتها المشبعة، تساعد الدهون الأحادية غير المشبعة على حماية قلبك عن طريق الحفاظ على نسبة الكوليسترول الجيد مع خفض نسبة الكوليسترول السيئ.