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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

على المسرح الكبير بالأوبرا.. المايسترو أحمد الصعيدي يلتقي جمهوره الليلة

المايسترو أحمد الصعيدي
المايسترو أحمد الصعيدي

يستعد المايسترو أحمد الصعيدي، لحفله الذي سوف يقام الليلة فى تمام الساعة الثامنة مساء على المسرح الكبير بدار الأوبرا بمشاركة عازفة البيانو لورا ميكولا، لتتواصل سلسلة أعظم السيمفونيات التى تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر لأوركسترا القاهرة السيمفوني يتضمن البرنامج عدد من أهم الأعمال الكلاسيكية العالمية لكبار المؤلفين منها رابسودية اسبانية لـ راڤل، رابسودية - السيمفونية الثالثة لـ راخمانينوف.

يذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني تأسس عام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور، ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال استضافة اشهر الموسيقيين فى العالم وأيضا يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة فى الاعلان عن انفسهم ، وعلى مدار تاريخه نجح فى ضم مؤلفات عالمية الى ريبرتواره الفنى ، كما نظم العديد من ورش العمل لمدربين دوليين ، هذا الى جانب جولات فنية في ارجاء العالم.

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