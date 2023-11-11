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السيسي يبحث مع الرئيس الإيراني الأوضاع في غزة على هامش قمة الرياض
السبت 11 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

رئيس جامبيا يؤكد دعم بلاده للفلسطينيين ويدعو لوقف شامل لإطلاق النار في غزة

غزة
غزة

أكد رئيس جمهورية جامبيا أداما بارو، دعم بلاده للفلسطينيين ودعوتها لوقف شامل لإطلاق النار في غزة . 

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الأمم المتحدة تكشف تفاصيل فرار 30 ألف شخص شمال غزة تجاه الجنوب

ودعا أداما  في كلمته أمام القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية المنعقدة بالرياض، اليوم السبت بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي- المجتمع الدولي لدعوة قوات الاحتلال الاسرائيلي للالتزام بمجريات عمليات السلام وفقا للقانون الانساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة، فضلا عن الدعوة لعقد مؤتمر عاجل للسلام لايجاد حل للقضية الفلسطينية.

وأكد أن أفضل خيار للوصول إلى تسوية سلمية للخلاف يكون من خلال اتفاقات سلام شاملة وفقا لحل الدولتين مع وجود إسرائيل وفلسطين كدولتين مستقلتين جنبا إلى جنب في سلام وعدالة.

سنغافورة تتبرع بـ1.47 مليون دولار أمريكي للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

وأعلنت سنغافورة التبرع بمليوني دولار سنغافوري (أي ما يعادل 1.47 مليون دولار أمريكي) ضمن تبرعات عامة مقدمة للمساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة المحاصر.

وذكرت شبكة "تشانل نيوز آشيا" السنغافورية، اليوم السبت، أن المبلغ المالي يمثل الدفعة الأولى مما جمعته مؤسسة محلية غير هادفة للربح خلال حملة تجميع تبرعات أطلقتها خلال شهر أكتوبر الماضي بهدف الإغاثة الإنسانية للأراضي الفلسطينية، كما أعلنت المؤسسة تجميع أكثر من 4,6 مليون دولار سنغافوري، وستمتد حملتها إلى 17 من شهر نوفمبر الجاري.

وتم الإعلان أيضًا عن دفعة ثانية من البضائع الإنسانية بقيمة 100 ألف دولار سنغافوري مقدمة من جمعية الصليب الأحمر السنغافورية إلى جمعية الهلال الأحمر المصري، لتدخل قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي، حيث تشتمل على إمدادات طبية ومواد غذائية ومياه شرب وأدوات صحية للأشخاص.

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