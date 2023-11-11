رئيس جامعة قناة السويس يستقبل مساعد وزير الخارجية المصرية الأسبق



استقبل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس -اليوم السبت 11 نوفمبر- السفير الدكتور خير الدين عبداللطيف محمد مساعد وزير الخارجية المصرية الأسبق.

تأتي الزيارة بالتزامن مع افتتاح الدورة التدريبية الأولى حول المراسم والبروتوكول وقواعد الاستقبال بجامعة قناة السويس، والموجهة للإداريين بالمكاتب الرئيسية بالجامعة.

خلال اللقاء - رحَّب الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة بالسفير خير الدين عبداللطيف والذي يحاضر بفعاليات اليوم الأول للدورة.

أكد الدكتور ناصر مندور، أهمية موضوع الدورة، خصوصًا للعاملين بالمكاتب الرئيسية، والمنوط لهم التعامل والتفاعل مع البروتوكولات والاستقبالات كافة التي تتم بالمبنى الرئاسي للجامعة، لافتًا إلى أن البرنامج التدريبي يهدف إلى التعريف بالمبادئ الأساسية الآداب والمراسم والبروتوكول، والتدريب على التعامل مع المواقف المختلفة التي تتطلب الإلمام بقواعد المجاملات، وكيفية التعامل مع كبار الشخصيات.

حضر اللقاء - الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسنين السعيد وكيل معهد الدراسات الأفروآسيوية.

من جانبه- قدَّم السفير خير الدين عبداللطيف الشكر لقيادات الجامعة على حسن الاستقبال، مؤكدًا أن البرتوكول يمثل نظام وقواعد للحياة وليس فقط على مستوى الدول، مشيدًا بوعي القيادات الجامعية باختيار موضوع الدورة التدريبية الذي يدخل في صميم عمل المكاتب الرئيسة وطبيعة العمل بها.

أضاف "خير الدين" أن المحاضرة يتم خلالها التعرف على الفرق بين السلوك الاجتماعي والسلوك الدبلوماسي في التعامل مع كبار الشخصيات، و التعريف بمراسم و بروتوكولات وآداب اللياقة وأصول المجاملة والفرق بينهما، مراسم زيارات كبار المسئولين (الزيارات الرسمية، الزيارات الخاصة، زيارات المرور)، مراسم الحفلات والمناسبات والولائم، مراسم الملابس والزي، ولجنة الإعلام.

كما أعلن الدكتور محمد سعد زغلول أن هذه الدورة هى بداية لمصفوفة تدريبية موجهه لتنمية قدرات العاملين في مجالات العلاقات العامة والإعلام، لافتًا إلى أن محاور الدورة التدريبية تشمل مفاهيم عامة، وأساليب التفكير الإنساني في حل مشكلات المراسم والإتيكيت والتعامل مع كبار الشخصيات، مهارات الاتصال الفعال لعمل المراسم، أساليب التعامل مع كبار الشخصيات، البرتوكول والمراسم، والتشريفات، البروتوكول وتنظيم الاجتماعات والمؤتمرات الصحفية لكبار الشخصيات، وقواعد وآداب الإتيكيت الاجتماعي والرسمي لكبار الشخصيات.

عن أساليب التدريب- أشار الدكتور حسنين السعيد أنها تشمل محاضرات نظرية، مناقشات مفتوحة موجهة، حالات ومختبرات عملية في الإتيكيت والبروتوكول، استخدام الحاسب الآلي في عرض محتويات البرنامج، عرض بعض أشكال الكاريكاتير التي وردت في الصحافة العربية والتي تتعرض لأساليب التعامل مع كبار الشخصيات.

هذا واصطحب الدكتور محمد سعد زغلول والدكتور حسنين السعيد معالي السفير إلى مقر عقد الدورة بمركز تنمية الموارد البشرية، وكان في استقبالهم الدكتور أحمد عبدالرحيم مدير مركز تنمية الموارد البشرية.

جدير بالذكر أن السفير دكتور خير الدين عبداللطيف محمد عطاالله شغل الكثير من المناصب القيادية أهمها مساعد وزير الخارجية المصرية الأسبق، ونائب رئيس مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر سابقًا، ومستشار مجلس أمناء جامعة ظفار للتطوير سابقًا.

كما يحظى "خير الدين" بخبرات متنوعة في المجالات الدبلوماسية والأكاديمية والإدارية، كذا في مجال التدريب والقضايا الإنسانية والبيئية والتنمية المستدامة.

ففي مجال الدبلوماسية: كان "خير الدين" أول دفعته بمعهد الدراسات الدبلوماسية، ثم التحق بالسلك الدبلوماسي المصري، وتدرج في المناصب، وصولًا إلى درجة سفير من الفئة الممتاز، وعمل سفيرًا لمصر لدى كل من جمهورية الهند، وسلطنة عُمان، وقبل ذلك عمل بسفارات مصر بالخارج في لندن، كنشاسا، وأديس أبابا، وموسكو، طهران، والدوحة.

خلال فترة العمل بالديوان شغل "خير الدين" منصب مدير لمكتب السفير د. أسامة الباز، كما عمل مستشارًا منتدبًا بمكتب رئيس الجمهورية، ونائبًا لمساعد وزير الخارجية لشئون المعاهدات الدولية، ومساعدًا لوزير الخارجية ومديرًا لمعهد الدراسات الدبلوماسية، ومساعدًا للوزير للشئون المالية والإدارية، كما عمل عضوًّا بمجلس مساعدي وزير الخارجية.

حصل على الكثير من شهادات التقدير والجوائز والأوسمة، أهمها وسام النعمان من الدرجة الأولى من حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس سلطان عُمان، وجائزة نهرو لعامين على التوالي.