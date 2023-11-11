وليد فواز: عبد الغني مع سعاد نسي رضوى للأبد فى "صوت وصورة"

نشر الفنان وليد فواز، فيديو له من كواليس تصوير مسلسل "صوت وصورة"، ظهر فيه يقود السيارة وسخر من تعليقات الجمهور التي قد تكتب له حول من أين حصل "عبد الغني" على سيارة؟

وقال وليد فواز في الفيديو متحدثا عن علاقة "عبد الغني" و"سعاد" التي تقدم دورها فدوى عابد: "أنا بس عايز أقول لكل واحد عمال يتريق إن أنا مديون، أنا من بعد علاقتي بسعاد ربنا كرمني وراكب عربية وربنا كرمني وجبت نضارة شمس لأن الحب بيعمل المعجزات وربنا يخليكي ليا يا سعاد، وبسعاد أنا نسيت رضوى للأبد".

ويقدم وليد فواز دور "عبد الغني" زوج "رضوى" حنان مطاوع الذي لم يقف بجانبها خلال أزمتها بعد تعرضها للتحرش وعندما تم اتهامها في قضية قتل قام بتطليقها، ثم بعد ذلك حاول العودة إليها استغلالا لما حققته من شهرة، تزوج "عبد الغني" من "سعاد" صديقة "رضوى" ويعيش معها محاولا نسيان الماضي.

وتدور أحداث المسلسل حول، المتهمة بقتل الرجل الذي دمر حياتها وتحرش بها وأفلت من العقاب. تتراكم الأدلة الدامغة ضدها، وخاصة لقطات الفيديو لجريمة القتل، ومع ذلك، لا شيء يبدو كما هو عليه، ولكن وبمساعدة الذكاء الاصطناعي، كل شيء ممكن.

مسلسل "صوت وصورة" إخراج محمود عبد التواب وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى، ومن بطولة النجوم حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة ولاء الشريف، صدقى صخر، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، ايمان الشريف، رامى الطمبارى عماد صفوت وغيرهم من الفنانين.