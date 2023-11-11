توقف مستشفى القدس 3 ساعات واستغاثة عاجلة من الهلال الأحمر

نشر الهلال الأحمر الفلسطيني، استغاثة عاجلة، للتدخل ووقف الإجرام الذي ينفذه الاحتلال الإسرائيلي، بحق المرضى والنازحين داخل مستشفى القدس في غزة، وذلك بعد أن كشف عن انهيار المنظومة الصحية جراء نفاد الوقود، مؤكدًا أن كافة الخدمات بالمستشفى ستتوقف خلال 3 ساعات.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، أنّ الدبابات على بعد 20 مترًا فقط من مستشفى القدس غرب مدينة غزة، مؤكدين على أنّ قوات الاحتلال تطلق النار مباشرة على المستشفى، ووجود حالة هلع وخوف شديد بين النازحين.

وفي وقت سابق، كشفت الناطقة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، نيبال فرسخ، عن انهيار المنظومة الصحية داخل مستشفى القدس جراء نفاد الوقود، مؤكدة أن كافة الخدمات بالمستشفى ستتوقف خلال 3 ساعات.

وقالت فرسخ، إن نحو 500 مريض وجريح سيحرمون من الرعاية الصحية التي كانوا يحصلون عليها داخل المستشفى، محذرة من أن المرضى في غرفة العناية الفائقة، والأطفال في الحضانات، سيفقدون حياتهم.

وبشأن موقف المرضى بعد إعلان المستشفى التوقف عن خدماته في غضون الساعات المقبلة، أضافت الناطقة باسم الهلال الأحمر: "لا نعلم، إذ أن الاتصالات مقطوعة عن الزملاء هناك، كما لا زال المستشفى معزول بسبب إغلاق كل الطرق المؤدية إليه عدا عن القصف المتواصل".

وأكملت حديثها بالقول: "قبل أن يكون الوضع كذلك، كنا قد أعلنا أنه لا توجد لدينا الإمكانيات اللازمة لضمان الإخلاء الآمن للمرضى، تحديدا المتواجدين في غرفة العناية المكثفة والرضع في الحضانات، كما أن إخلاءهم يعني فقدان حياتهم".

ومن جانبها أعلنت وزارة الداخلية في غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي، يشن سلسلة غارات عنيفة وحزامًا ناريًا في منطقة تل الزعتر ومحيط المستشفى الإندونيسي شمالي غزة.

وفيما سبق قال أحد الصحفيين المتواجدين داخل مستشفى الشفاء، إن جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، فتح النار على مجموعة من النازحين حاولوا الخروج من مجمع الشفاء الطبي.

وتابع الصحفي المتواجد داخل مستشفى الشفاء، حسبما أعلنت الجزيرة مباشر في نبأ عاجل، إن النازحين حاولوا الخروج من المجمع، نتيجة الخوف والهلع الذي يتعرضون له بسبب كثافة النيران داخل المجمع، ووقوعهم بين شهداء وإصابات.

وبات القطاع الصحي في غزة على شفا الانهيار بعد مرور 35 يوماً على الحرب بين إسرائيل وحماس، في الوقت الذي أطلقت منظمة الصحة العالمية نداءً عاجلاً "من أجل الإنسانية"؛ للمطالبة بوقف إطلاق النار والإسراع من دخول المساعدات الطبية والإنسانية لإيقاف "الكارثة الوشيكة".

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: