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د.عبد السند يمامة
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رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الهلال الأحمر الفلسطيني: 24 ساعة على نفاد مخزون الوقود بمستشفى القدس بغزة

مستشفى القدس بغزة
مستشفى القدس بغزة

 أكد رائد النمس، مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني، إن مخزون الوقود في جميع مستشفيات قطاع غزة على وشك النفاد، مشيرًا إلى أنه تم البدء بتقليص الخدمات في مستشفى القدس والاعتماد على مولدات صغيرة وإسطوانات الأكسجين.

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 سقوط شهداء وجرحى:

 أضاف “النمس”، أن مستشفى الشفاء تعرض منذ فجر اليوم لعديد من الغارات الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن سقوط شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف مبنى العيادات الخارجية لمستشفى الشفاء في قطاع غزة، وذلك وفقًا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

مستشفى القدس بقطاع غزة:

 واصل: "أمامنا أقل من 24 ساعة على نفاد مخزون الوقود في مستشفى القدس بقطاع غزة، والاحتلال يستهدف جميع السيارات والشاحنات ومركبات الإسعاف في قطاع غزة، كما ناشدنا الجميع التدخل من أجل إنقاذ الوضع في غزة وفتح ممر إنساني آمن".

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