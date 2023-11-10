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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الهلال الأحمر الفلسطينى: المستشفيات ستتحول لمقابر جماعية إذا لم يصلها الوقود

الهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني

قال رائد النمس، مدير الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني بقطاع غزة، إن مستشفى الشفاء يتعرض لقصف إسرائيلي منذ فجر اليوم، مؤكدًا سقوط شهداء وجرحى في قصف استهدف مبنى العيادات الخارجية للمستشفى.

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وأضاف النمس خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "جميع مستشفيات غزة تقترب من نفاد مخزونها من الوقود، ما يعرض حياة الكثيرين للخطر، وجميع المستلزمات الطبية والأدوية ضمن المساعدات الإنسانية لن تكون لها فائدة دون طاقة".

تدخل جراحي طارئ

وتابع: "هناك مصابون على مدار الساعة يحتاجون إلى تدخل جراحي طارئ، علاوة على أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن وغيرهم، وأي قطع للخدمات يعرض حياة المرضى للموت، إذا لم يتم إدخال الوقود، ستتحول المستشفيات إلى مقابر جماعية، وهذا يعد حكمًا بالإعدام على جميع المرضى".

تقليص الخدمات في مستشفى القدس

وأكد رائد النمس، مدير الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني، بقطاع غزة، أنه تم البدء بتقليص الخدمات في مستشفى القدس، والاعتماد على مولدات صغيرة وأسطوانات الأكسجين، قائلًا: "أمامنا أقل من 24 ساعة على نفاد مخزون الوقود في مستشفى القدس بقطاع غزة".

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