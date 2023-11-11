عبدالمنعم قاصد يتسلم قيادة التعليم بأبوتشت في جو تسوده المحبه والسرور

أجريت اليوم السبت 11 نوفمبر الجاري بإدارة أبوتشت التعليمية شمالي قنا، عملية استلام وتسليم القيادة التعليمية بأبوتشت بين الدكتور عفت وزيري والمهندس عبدالمنعم قاصد في حضور لفيف من قيادات تعليم ابوتشت في تسوده المحبه والسرور في بداية التسليم أعرب قاصد عن نيله ثقة قيادة تعليم قنا لتكليفه قيادة التعليم بابوتشت، مؤكداً حرصه علي القيام باداء واجبه لخدمة الميدان التعليمي بأبوتشت و سيكون عونا وسندا لابناء ابوتشت داعيا الجميع الي العمل بروح الفريق لأداء الرسالة التربوية والتعليمية علي اكمل وجه شاكرا جهود وزيرى وما حققه من انجازات للحقل التعليمي بأبوتشت.

من جانبه أعرب وزيرى عن خالص تمنياته بالتوفؤق للإدارة الجديدة معبرا عن شكره لكل العاملين بتعليم ابوتشت الذين كانوا عونا في تحقيق النجاح خلال فترة عمله مديرا للتعليم بأبوتشت.

والجدير بالذكر ان تعليم قنا قد أصدر حركة تنقلات لمديري العموم بالإدارات التعليمية حيث تم ندب الدكتور عفت وزيري مدير عام إدارة أبوتشت الي إدارة نجع حمادي التعليمية وتكليف المهندس عبدالمنعم قاصد مدير عام إدارة فرشوط التعليمية الي إدارة أبوتشت التعليمية يأتي ذلك في إطار تطوير العمل بالإدارات التعليمية وإحداث حراك و تجديد دماء للقيادات بتعليم قنا.