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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الإصابة تبعد الكويكبي عن الاتفاق أمام الفيحاء بدوري روشن

محمد الكويكبي لاعب
محمد الكويكبي لاعب نادي الاتفاق السعودي

أعلن نادي الاتفاق استبعاد اللاعب محمد الكويكبي مهاجم الفريق عن مواجهة الفيحاء، مساء اليوم السبت، على ملعب ستاد الملك سلمان، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر من منافسات الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الحالي 2023 – 2024.

الكويكبي خارج قائمة الاتفاق أمام الفيحاء 

خرج محمد الكويكبي عن قائمة وتشكيل نادي الاتفاق أمام الفيحاء بسبب تعرضه لنزلة برد قوية، جعلته خارج تشكيل ستيفين جيرارد المدير الفني لفارس الدهناء.

واعلن ستيفين جيرارد تشكيل نادي الاتفاق والذي شهد تواجد كل من:-

في حراسة المرمى: باولو فيكتور.

في خط الدفاع: راضي العتيبي – مارسيل تيسيران – جاك هيندري – خطيب.

في خط الوسط: حمدان الشمراني – فينالدوم – علي هزازي.

في خط الهجوم: حامد – ديماراي جاراي – روبين كوايسون.

ويتواجد على مقاعد بدلاء نادي الاتفاق أمام الفيحاء كل من العويشير - محمد الدوسري - آل موسى - الغامدي - العلائلي - محزري - عبدالرحمن - آل سعد - عبدالله الدوسري.

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