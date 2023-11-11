الإصابة تبعد الكويكبي عن الاتفاق أمام الفيحاء بدوري روشن

أعلن نادي الاتفاق استبعاد اللاعب محمد الكويكبي مهاجم الفريق عن مواجهة الفيحاء، مساء اليوم السبت، على ملعب ستاد الملك سلمان، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر من منافسات الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الحالي 2023 – 2024.

الكويكبي خارج قائمة الاتفاق أمام الفيحاء

خرج محمد الكويكبي عن قائمة وتشكيل نادي الاتفاق أمام الفيحاء بسبب تعرضه لنزلة برد قوية، جعلته خارج تشكيل ستيفين جيرارد المدير الفني لفارس الدهناء.

واعلن ستيفين جيرارد تشكيل نادي الاتفاق والذي شهد تواجد كل من:-

في حراسة المرمى: باولو فيكتور.

في خط الدفاع: راضي العتيبي – مارسيل تيسيران – جاك هيندري – خطيب.

في خط الوسط: حمدان الشمراني – فينالدوم – علي هزازي.

في خط الهجوم: حامد – ديماراي جاراي – روبين كوايسون.

ويتواجد على مقاعد بدلاء نادي الاتفاق أمام الفيحاء كل من العويشير - محمد الدوسري - آل موسى - الغامدي - العلائلي - محزري - عبدالرحمن - آل سعد - عبدالله الدوسري.