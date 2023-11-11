سيدة ترتدي النقاب وراء سرقة بالإكراه وضرب مبرح.. "ماذا حدث في كرداسة"

كانت عقارب الساعة تشير إلى التاسعة مساءً، عندما تلقى مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من مالك محل مجوهرات، بتواصل سيدة معه عبر صفحة المحل على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وطلبت منه قطعة مشغولات ذهبية، وتسليمها لها بدائرة المركز.

على الفور، أرسل مالك المحل عاملين إلى المكان المتفق عليه، وهو منطقة زراعية على مشارف مدينة كرداسة تقابل العاملان مع سيدة ترتدي النقاب، واصطحبتهما إلى داخل المنطقة الزراعية.

وخلال سيرهما في المنطقة الزراعية، فوجئا بقيام شخصين يستقلان دراجة نارية، ويحملان سلاحًا أبيض، يقومون بإشهار السلاح عليهما، وأجبروهما على ترك السيارة، ثم قاموا بالاعتداء عليهما بالسلاح الأبيض.

نجح عامل من الهرب ومعه المشغولات الذهبية، أما الآخر فقد تمكن المتهمان من الإمساك به، وضربوه بالسلاح الأبيض، وتركوه في حالة سيئة للغاية، لولا لطف الله لفقد حياته.

استولى المتهمان على ساعة العامل، وهاتف المحمول، ولاذا بالهرب على الفور، تم تشكيل فريق بحث جنائي، لكشف ملابسات الواقعة، وتحديد هوية المتهمين.

أسفرت جهود البحث عن تحديد هوية المتهمين، وهما "محمد. م" و"أحمد. ع"، وهما مسجلان خطر، وسبق اتهامهما في قضايا سرقة بالإكراه.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، وبحوزتهما سلاح أبيض، وساعة يد و هاتف محمول ومبلغ مالي من متحصلات الحادث وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.