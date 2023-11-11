ميكالى يطمئن على فندق معسكر المنتخب الأوليمبي بالعاصمة الإدارية

حرص البرازيلى ميكالى المدير الفني للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم وجهازه المعاون على زيارة مقر معسكر المنتخب الأوليمبي بفندق توليب القطامية بمدينة العاصمة الإدارية وذلك قبل انطلاق المعسكر بعد غد الاثنين ضمن استعدادات المنتخب للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 .





وسبق وأن زار ميكالى ومعاونوه بالجهاز الفني ملاعب المدينة الرياضية الأولمبية العالمية المقرر أن تستضيف تدريبات المنتخب و أشاد بها وبروعة العاصمة الإدارية باعتبارها من أهم معالم الجمهورية الجديدة .

رافق ميكالى فى تفقد الفندق والملاعب كل من : محمود حرب المدير الإداري وتياجو المدرب العام وعادل مصطفي المدرب وليونياردو مدرب الأحمال وجواو محلل الاداء وسيد السويركى مدرب الحراس .