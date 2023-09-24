ميكالي : محمد صلاح خيار أول للمنتخب الأولمبي في منافسات باريس

تحدث البرازيلي ميكالي المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي ، عن اللاعبين فوق السن المقرر استدعائهم إلى أولمبياد بايس المقرر إقامتها صيف العام المقبل ، بعد حسم المنتخب تأهله إليها ، بإحتلاله وصافة ترتيب نهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عام الأخيرة ، والتي توج المغرب بها.





وقال ميكالي ، خلال تصريحات إعلامية ، حال موافقة ليفربول على ضم صلاح للمنتخب ، بالطبع سيكون اللاعب الدولي خيار أول للمنتخب الأولمبي في منافسات باريس ، نأمل ذلك ونتطلع إليه.

وواصل ، بالتأكيد الفرصة متاحة أمام الجميع للإنضمام ، لدينا المزيد من الوقت من أجل الاختيار الجيد والاستعداد.

ومن المقرر أن يستدعى المنتخب الأولمبي ثلاثة لاعبين من فوق السن ، للإنضمام إلى قائمة أولمبياد باريس 2024.

التجربة العربية ..

وعن اللاعب المصري وعادات الشعب العربي ، قال ميكالي : هناك أمور بسيطة في نظرنا بالبرازيل والعكس صحيح هنا بالنسبة للاعب العربي، كنت ألاحظ أن اللاعبين لديهم روح كبيرة جدا في شهر رمضان وهي طقوس روحانية".

وواصل حديثه : “واجهت صعوبات في بعض الأمور في بداية تجاربي في الكرة العربية، الشعب العربي عاطفي بشكل عام ويشبه البرازيليين بصورة كبيرة”.



وعن تدخين الشيشة ، قال ميكالي أن اللاعب المصري لديه سلوكيات خاصة ، لكن الأغلب يسيطر عليه الالتزام ، كنت في البرازيل لا أتعامل مع شرب السجائر على أنه أمر مجرم ، طالما لا يؤثر على صحة اللاعب ، التدخين أمر سلبي بكل تأكيد لكنني لا أصفه بالجريمة.