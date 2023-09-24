عاجل
شراقي يكشف لـ الوفد عن حل أزمة سد النهضة حال فشل المفاوضات
الأحد 24 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ميكالي : محمد صلاح خيار أول للمنتخب الأولمبي في منافسات باريس

محمد صلاح
محمد صلاح

تحدث البرازيلي ميكالي المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي ، عن اللاعبين فوق السن المقرر استدعائهم إلى أولمبياد بايس المقرر إقامتها صيف العام المقبل ، بعد حسم المنتخب تأهله إليها ، بإحتلاله وصافة ترتيب نهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عام الأخيرة ، والتي توج المغرب بها.
 

txt

ناجلسمان يخطط للإطاحة بقائد البايرن من صفوف المنتخب الألماني


وقال ميكالي ، خلال تصريحات إعلامية ، حال موافقة ليفربول على ضم صلاح للمنتخب ، بالطبع سيكون اللاعب الدولي خيار أول للمنتخب الأولمبي في منافسات باريس ، نأمل ذلك ونتطلع إليه.
وواصل ، بالتأكيد الفرصة متاحة أمام الجميع للإنضمام ، لدينا المزيد من الوقت من أجل الاختيار الجيد والاستعداد.
ومن المقرر أن يستدعى المنتخب الأولمبي ثلاثة لاعبين من فوق السن ، للإنضمام إلى قائمة أولمبياد باريس 2024.

التجربة العربية ..

وعن اللاعب المصري وعادات الشعب العربي ، قال ميكالي : هناك أمور بسيطة في نظرنا بالبرازيل والعكس صحيح هنا بالنسبة للاعب العربي، كنت ألاحظ أن اللاعبين لديهم روح كبيرة جدا في شهر رمضان وهي طقوس روحانية".
وواصل حديثه : “واجهت صعوبات في بعض الأمور في بداية تجاربي في الكرة العربية، الشعب العربي عاطفي بشكل عام ويشبه البرازيليين بصورة كبيرة”.

وعن تدخين الشيشة ، قال ميكالي أن اللاعب المصري لديه سلوكيات خاصة ، لكن الأغلب يسيطر عليه الالتزام ، كنت في البرازيل لا أتعامل مع شرب السجائر على أنه أمر مجرم ، طالما لا يؤثر على صحة اللاعب ، التدخين أمر سلبي بكل تأكيد لكنني لا أصفه بالجريمة.

مواد متعلقة

ميكالي يكشف تفاصيل اقترابه من تدريب منتخب ٢٠٠٥

ميكالي: اللاعب المصري يشبه البرازيلي وهذا الفارق الأبرز

ميكالي: التجربة الروسية مفيدة للمنتخب الأوليمبي

شبانة: الشناوي المرشح الأول في قائمة ميكالي لأوليمبياد باريس
الجريدة الورقية