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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

عيد يعلن قائمة المحلة لمواجهـة بترول أسيـوط في دوري المحترفين

غزل المحلة
غزل المحلة

أعلن الكابتن خالد عيد  المدير الفني لنـادي غزل المحلة عن قائمة فريقـه لمباراة بترول أسيـوط الاثنين المقبل في الجولة الثامنـة من دوري المحترفيـن .

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وضمت القائـمة 22 لاعبـاً هم :


عمرو شعبان , أحمد فوزي في حراسـة المرمـى 
رجب جمال , عمرو الجزار , محمد حجازي , محمود غالي , أحمد مجدي , محمود مسعد , أحمد طارق , محمد أبو الحمد , خالد الإخميمي , أحمد سوداني , أحمد حجي , شيكـو محارب , يوسف بيبـو , عبد الرحمن بودي , رجب مـارو , عمـوري , مجدي صبري , عمرو مصطفى , عبده يحيى , تشارلز باسي

ويحتل غزل المحلة المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 14 نقطـة وبفارق نقطة وحيدة عن المتصدر بتروجيت

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