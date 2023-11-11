تقديم مساعدات زواج لعدد 100 عروسة بالدقهلية

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وعلاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري والنائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب مؤتمر البنك الزراعي لدعم الأسر الأولي بالرعاية وتجهيز العرائس في إطار مبادرة " ايد بأيد .. لمستقبل الوطن " من داخل قصر ثقافة المنصورة، حيث تم تقديم مساعدات زواج لعدد 100 عروسة وتجهيزهم بالأجهزة الكهربائية، بالإضافة إلى توزيع مواد غذائية وسلع تموينية على آلاف الأسر من الأسر الأولى بالرعاية بنطاق محافظة الدقهلية، بالتنسيق والتعاون بين البنك الزراعي المصري ووزارة التضامن الاجتماعي.

جاء ذلك بحضور سامي عبد الصادق نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، وعبدالحميد الشابوري رئيس منطقة شرق الدلتا، وعدد من قيادات البنك، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالدقهلية، والدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية.

وأكد المحافظ، أن الدولة المصرية تعيش في عهد فخامة الرئيس السيسي أكبر عهد لها من الأمن والأمان ومن هنا ابعث إليه برسالة شكر وتقدير باسم شعب الدقهلية على توفيره المناخ الملائم لإقامة كل الفاعليات والاحتفالات.

وأشار إلى أن رئيس الجمهورية وجه بتضافر كل جهود أجهزة ومؤسسات الدولة بالتعاون مع المجتمع المدني لتقديم كل أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية من خلال تقديم كل المساعدات وصرف مساعدات تكافل وكرامة وإقامة مشروعات متناهية الصغر لهذه الأسر.

ولفت إلى أن الدقهلية تعد من أولى المحافظات في تنفيذ مبادرة " ايد بأيد .. لمستقبل الوطن " لدعم الأسر الأولى بالرعاية وتجهيز العرائس، وتعمل من خلال التعاون والشراكة مع كل مؤسسات الدولة لتنفيذ مثل هذه المبادرات لخدمة أهالينا بالدقهلية.

وقال مختار، لقد غير رئيس البنك الزراعي فكرة البنك من تقديم القروض فقط إلي المشاركة المجتمعية من خلال تقديم المساعدات لجميع الأسر الأولى بالرعاية ومساعدة العرائس، وأحدث نهضة غير مسبوقة بالبنك الزراعي لخدمة المزارعين في جميع ربوع مصر.

وثمن المحافظ، الدور المجتمعي الذي يقوم به البنك الزراعي ووزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني تجاه الأسر الأولى بالرعاية من خلال تقديم المساعدات العينية والنقدية وتوفير التمويلات اللازمة.

ومن جانبه أكد رئيس البنك الزراعي، أن مبادرة ايد بأيد.. لمستقبل الوطن هي مبادرة وطنية يطلقها البنك الزراعي المصري من منطلق دوره الوطني لدعم ومساندة جهود الدولة لتحقيق التنمية الريفية وتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي تمثل إنجازا عظيما يضاف لحجم الإنجازات غير المسبوقة التي حققها فخامته بالرغم من التحديات الراهنة.

وقال فاروق، نحن هنا لتقديم جزء بسيط من حقوق المزارعين والأسر الأولى بالرعاية علينا بالدقهلية ونعمل بالشراكة والتعاون مع محافظة الدقهليه لتقديم كل الخدمات لهم.

وأشار رئيس البنك الزراعي، إلى أن البنك الزراعي المصري إلى جانب دوره في تمويل القطاع الزراعي وتحقيق التنمية الزراعية يعمل أيضا لتحقيق التنمية الريفية من خلال تمويل الأنشطة الإنتاجية الصغيرة ومتناهية الصغر للشباب وتمكين المرأة الريفية، مشيرا إلى أننا نستهدف من خلال تلك المبادرة تقديم كل أوجه الدعم للأسر الأكثر احتياجا في كل محافظات الجمهورية.

وقال فاروق، خالص الشكر والتقدير لمحافظ الدقهلية على تعاونه الدائم والكامل مع البنك الزراعي لتقديم كل أوجه الدعم للمزارعين والأسر الأولى بالرعاية بالدقهلية.