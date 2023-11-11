تشكيل بيرنلي الرسمي أمام اَرسنال بالدوري الإنجليزي

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيرنلي عن التشكيل الرسمي لمواجهة اَرسنال، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

تشكيل بيرنلي أمام اَرسنال

حراسة المرمى: جيمس ترافورد.

خط الدفاع: فيتينيو، دارا أوشي، لويس باير، تشارلي تايلور.

الوسط: يوهان جودموندوسون، ساندير بيرج، جوش براونهيل، لوكا كوليوشو.

الهجوم: جاي رودريجو، زكي أمدوني.

ترتيب اَرسنال وبيرنلي

يحتل الجانرز أرسنال قبل لقاء اليوم في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصد 24 نقطة بالتساوي مع فريق ليفربول صاحب المرتبة الثالثة والذي يتفوق بفارق الأهداف.

بينما يقع فريق بيرنلي في المركز التاسع عشر بجدول الترتيب برصيد 4 نقاط.